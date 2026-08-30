Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σκόραρε για πρώτη φορά με τη φανέλα της Ντόρτμουντ.

Με την αγωνία να έχει χτυπήσει «κόκκινο» άπαντες στην Ντόρτμουντ αναμένουν τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων για να δουν το μέγεθος του τραυματισμού του Γιάννη Κωνσταντέλια στον αγώνα με το Αμβούργο το βράδυ του Σαββάτου 29/8 στην πρεμιέρα της Bundesliga.

Άπαντες στον γερμανικό σύλλογο φοβούνται ότι ο Έλληνας άσος έχει υποστεί ρήξη χιαστού, ωστόσο είναι επιφυλακτικοί και περιμένουν τα επίσημα ιατρικά αποτελέσματα.

Την ανησυχία του για τον τραυματισμό του Κωνσταντέλια εξέφρασε μετά το παιχνίδι και ο προπονητής της Ντόρτμουντ Νίκο Κόβατς, ο οποίος παραδέχθηκε πως τα πρώτα νέα που έλαβε από το ιατρικό επιτελείο της Μπορούσια δεν ήταν ενθαρρυντικά. «Αυτό που μας είπε ο γιατρός δεν ακούγεται καλό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κροάτης τεχνικός, περιμένοντας πλέον μαζί με όλους στην ομάδα τα αποτελέσματα των εξετάσεων του διεθνούς άσου.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, ο οποίος δεν έκρυψε ότι υπάρχει φόβος για έναν σοβαρό τραυματισμό, ακόμη και με το ενδεχόμενο ρήξης χιαστού να βρίσκεται στο μυαλό των ανθρώπων του συλλόγου.

«Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σήμερα αλλά σίγουρα ανησυχούμε για έναν σοβαρό τραυματισμό. Τώρα θα ξεκινήσουν οι διαγνωστικές εξετάσεις. Όλοι ελπίζουμε για το καλύτερο, φυσικά, αλλά είμαστε και ανήσυχοι. Ο προβληματισμός μας είναι αυτός (σ.σ. μία πιθανή ρήξη χιαστού)», ανέφερε.

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Ο Έλληνας διεθνής αναμένεται να υποβληθεί αύριο (30/8) σε μαγνητική τομογραφία, η οποία θα αποσαφηνίσει τη φύση του τραυματισμού και τον χρόνο που ενδέχεται να χρειαστεί να παραμείνει εκτός αγωνιστικής δράσης.