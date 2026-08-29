Αγωνία για τον Έλληνα άσο της Ντόρτμουντ.

Αγωνία επικρατεί στο στρατόπεδο της Μπορούσια Ντόρτμουντ μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια στον αγώνα με το Αμβούργο στην πρεμιέρα της Bundesliga, με τον Έλληνα άσο να αποχωρεί στο 53΄. Σε πρώτη φάση, δε δείχνει κάτι σοβαρό, αλλά και μόνο το γεγονός ότι οδηγήθηκε σε αναγκαστική αλλαγή, είναι αν μη τι άλλο ανησυχητικό.

Σε δηλώσεις του στο Sky Sports, ο τεχνικός διευθυντής της Μπορούσια Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ ανέφερε ότι: «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με αυτό που θα ανακοινώνουμε σήμερα. Σίγουρα, ανησυχούμε για έναν πιο σοβαρό τραυματισμό. Οι διαγνωστικές εξετάσεις θα διεξαχθούν και θα μας δείξουν. Όλοι ελπίζουμε, φυσικά, αλλά ανησυχούμε».

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Παράλληλα, ο Μπουκ απαντώντας στο αν ο τραυματισμός μπορεί να σχετίζεται με ρήξη πρόσθιου χιαστού είπε «Ναι, αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό υπάρχει η ανησυχία».

Από την πλευρά του, ο τεχνικός της Ντόρτμουντ Νίκο Κόβατς υποστήριξε: «Ήθελα τη νίκη. Ο τρόπος με τον οποίο καταφέραμε να την πάρουμε, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με κάνει πολύ χαρούμενο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που μπορούμε και πρέπει να παίζουμε, ιδιαίτερα στην έδρα μας. Η εμφάνισή μας μάς έκανε να θέλουμε ακόμη περισσότερα.

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Για μένα, το πιο σημαντικό είναι το πόσες ευκαιρίες δημιουργήσαμε. Όσο περισσότερες ευκαιρίες έχεις, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να κερδίσεις τελικά τα παιχνίδια. Αυτό που πραγματικά με στενοχωρεί πολύ είναι το γεγονός ότι τραυματίστηκε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας και θα πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πιο σοβαρό. Τουλάχιστον, αυτά που μου είπε ο γιατρός δεν ακούγονται καλά».

Ντόρτμουντ: Πρεμιέρα με το «δεξί» στην Bundesliga

Οι οπαδοί της Ντόρτμουντ υποδέχτηκαν τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και τον Γιάννη Κωνσταντέλια με προσδοκίες κατά την άφιξή τους στη Βεστφαλία. Και οι δύο Έλληνες έχουν φροντίσει να τις εκπληρώσουν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Σήμερα ήταν οι απόλυτοι πρωταγωνιστές στη νίκη της πρεμιέρας με 2-0 επί του Αμβούργου, με το κοινό του «Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ» να τους αποθεώνει.

Μόλις στο 9΄ ο Καρέτσας έδωσε την τελική πάσα στον Γκιρασί για το 1-0, ενώ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου ο Κωνσταντέλιας διαμόρφωσε το 2-0 με σουτ από κοντά και τη μπάλα να αλλάζει πορεία σε πόδι αμυνομένου.