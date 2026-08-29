Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «εγκληματικές πράξεις βίας», αποδίδοντάς τες σε μια μικρή ομάδα ταραξιών.

Σε μια σπάνια δημόσια παρέμβαση κατά της βίας Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη προχώρησε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, καταδικάζοντας τις επιθέσεις που σημειώθηκαν στα παλαιστινιακά χωριά Κούσρα και Τζαλούντ.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός έκανε λόγο για «εγκληματικές πράξεις βίας», αποδίδοντάς τες σε μια μικρή ομάδα ταραξιών που, όπως υποστήριξε, παραβιάζουν τον νόμο και προκαλούν ζημιά τόσο στο Ισραήλ όσο και στην πλειονότητα των εποίκων.

«Καταδικάζω έντονα τις εγκληματικές πράξεις βίας που διαπράχθηκαν στα χωριά Κούσρα και Τζαλούντ από μια χούφτα ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Νετανιάχου.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι ενέργειες αυτές προκαλούν «μεγάλη ζημιά στην εβραϊκή κοινότητα που σέβεται τους νόμους», ενώ παράλληλα δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού και πλήττουν τη διεθνή εικόνα της χώρας.

Πρόκειται για την πρώτη δημόσια τοποθέτηση του Νετανιάχου σχετικά με τα γεγονότα στην Κούσρα, όπου Ισραηλινοί έποικοι είχαν επιτεθεί σε Παλαιστίνιους και είχαν πολιορκήσει κατοίκους μέσα στα σπίτια τους. Η αναφορά του στο Τζαλούντ αφορά ξεχωριστό περιστατικό βίας που σημειώθηκε στο γειτονικό παλαιστινιακό χωριό.

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Η παρέμβαση του Ισραηλινού πρωθυπουργού αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς, σύμφωνα με Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους που είχαν μιλήσει στο Reuters, η Ουάσιγκτον είχε ασκήσει πίεση στην κυβέρνηση Νετανιάχου προκειμένου να υπάρξει δημόσια και σαφής καταδίκη των συγκεκριμένων επιθέσεων.

Η ισραηλινή κυβέρνηση έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να παρουσιάσει τους εποίκους που συμμετέχουν σε βίαια περιστατικά ως «περιθωριακή μειοψηφία». Η συγκεκριμένη εκτίμηση, ωστόσο, αμφισβητείται από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίες καταγράφουν συστηματικά περιστατικά επιθέσεων εναντίον Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη.

Το ζήτημα έχει βρεθεί και στο επίκεντρο έρευνας των Ηνωμένων Εθνών. Έκθεση του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκε τον Ιούνιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ισραηλινές αρχές εμπλέκονται άμεσα σε επιθέσεις εποίκων, οι οποίες έχουν προκαλέσει θανάτους και τραυματισμούς Παλαιστινίων, αλλά και τον εκτοπισμό κατοίκων από τις περιοχές τους. Η ισραηλινή αποστολή στη Γενεύη πάντως, απέρριψε τα συμπεράσματα της συγκεκριμένης έκθεσης.