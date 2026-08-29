Η νέα επίθεση έρχεται έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες έντασης στην περιοχή.

Νέο επεισόδιο βίας σημειώθηκε το Σάββατο στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, όπου δεκάδες Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν στο παλαιστινιακό χωριό Κούσρα, κοντά στη Ναμπλούς, περικυκλώνοντας σπίτια και πετώντας πέτρες εναντίον κατοίκων.

Η νέα επίθεση έρχεται έπειτα από σχεδόν τρεις εβδομάδες έντασης στην περιοχή.

Σύμφωνα με μαρτυρία κατοίκου στο Γαλλικό Πρακτορείο, πέντε Παλαιστίνιοι πραγματοποιούσαν εργασίες μέσα σε σπίτι όταν τους πλησίασε αρχικά μια ομάδα εποίκων. Λίγο αργότερα, οι έποικοι επέστρεψαν μαζί με δεκάδες ακόμη άτομα και περικύκλωσαν το κτίριο, εκτοξεύοντας πέτρες.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters ανέφεραν ότι δεκάδες μασκοφόροι έποικοι επιτέθηκαν σε σπίτια γύρω από το Κούσρα. Σε ένα από αυτά εγκλωβίστηκαν επτά Παλαιστίνιοι, ενώ πληροφορίες κάνουν λόγο και για τραυματίες.

Ισχυρές δυνάμεις του ισραηλινού στρατού και της συνοριακής αστυνομίας αναπτύχθηκαν στην περιοχή. Σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές, οι δυνάμεις ασφαλείας έσπευσαν στο σημείο μετά από αναφορές για βίαιες συγκρούσεις και ρίψεις πετρών κατά Παλαιστινίων και άλλων πολιτών.

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Κατά την άφιξή τους, οι δυνάμεις εντόπισαν δεκάδες Ισραηλινούς να έχουν εισέλθει σε παλαιστινιακό σπίτι, ενώ στο εσωτερικό βρίσκονταν κάτοικοι. Ακολούθησε επιχείρηση για την απομάκρυνσή τους, ενώ κατασχέθηκαν οχήματα τα οποία φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν για τη μετάβαση των εποίκων στην περιοχή. Τα οχήματα αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας.

Η κατάσταση στο Κούσρα παραμένει τεταμένη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το παλαιστινιακό πρακτορείο WAFA, κάτοικοι εξακολουθούν να δυσκολεύονται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ενώ υπάρχουν αναφορές ότι αποθέματα τροφίμων και ορισμένων φαρμάκων αρχίζουν να εξαντλούνται.

Οι εντάσεις στην περιοχή είχαν ξεκινήσει στις αρχές Αυγούστου, όταν ομάδα εποίκων άρχισε να εμποδίζει την πρόσβαση στο χωριό και να πολιορκεί κατοίκους. Τα περιστατικά είχαν προκαλέσει αντιδράσεις τόσο εντός του Ισραήλ όσο και διεθνώς. Ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι είχε φτάσει μάλιστα στο σημείο να χαρακτηρίσει τους εποίκους που εμπλέκονται στα επεισόδια «Ισραηλινούς τρομοκράτες».

Η βία από Ισραηλινούς εποίκους στη Δυτική Όχθη έχει ενταθεί σημαντικά μετά την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023. Επιθέσεις, εκφοβισμοί και παρενοχλήσεις σε βάρος Παλαιστινίων καταγράφονται συχνά, ενώ οι δικαστικές διώξεις παραμένουν περιορισμένες.

Σημειώνεται ότι περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σήμερα σε οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους. Οι οικισμοί θεωρούνται παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, θέση που απορρίπτει το Ισραήλ.