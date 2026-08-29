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Στα χέρια των «Αδιάφθορων» ο ειδικός φρουρός.

Στη σύλληψη ειδικού φρουρού, ο οποίος κατηγορείται για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης, προχώρησαν στελέχη της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 28 Αυγούστου, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, έπειτα από καταγγελία που έγινε σε βάρος του αστυνομικού.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που γνωστοποίησε η Ελληνική Αστυνομία, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε τις μεσημβρινές ώρες της Παρασκευής.

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, ο ειδικός φρουρός φέρεται να ακολούθησε με το όχημά του την ανήλικη και στη συνέχεια να προέβη σε πράξεις που συνιστούν προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειάς της.

Μετά την καταγγελία, την υπόθεση ανέλαβε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και κινήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνησή της.

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Ο ειδικός φρουρός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενεργειών από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα.

Οι Αρχές δεν έχουν δημοσιοποιήσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες φέρεται να συνέβη το περιστατικό, ούτε στοιχεία για την ηλικία της ανήλικης.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον ενώπιον της Δικαιοσύνης.

Η ανακοίνωση:

«Σύλληψη Ειδικού Φρουρού για προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης

Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας συνελήφθη την Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, Ειδικό Φρουρός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής της γενετήσιας αξιοπρέπειας ανηλίκου.

Προηγήθηκε καταγγελία, σύμφωνα με την οποία μεσημβρινές ώρες της ίδιας ημέρας ο κατηγορούμενος ακολούθησε ανήλικη με το όχημά του και προέβη σε πράξεις προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος της.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε ενώπιον του αρμόδιου Εισαγγελέα».