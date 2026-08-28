Οι κατηγορούμενοι προσποιήθηκαν υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

Στα χέρια της αστυνομίας έπεσαν τρεις άνδρες ηλικίας 29, 31 και 37 ετών για απάτη σε βάρος 88χρονου στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το απόγευμα της 23 Αυγούστου, οι τρεις συλληθφέντες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και με το πρόσχημα της επιδιόρθωσης διαρροής ρεύματος έπεισαν τον ηλικιωμένο να τοποθετήσει κοσμήματα και χρηματικό ποσό σε σακούλα και στη συνέχεια να τα πετάξει από το μπαλκόνι της οικίας του. Στη συνέχεια παρέλαβαν τη σακούλα και διέφυγαν με όχγμα.

Ο ηλικιωμένος ενημέρωσε τις Αρχές και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν το όχημα με τους τρεις κατηγορούμενους στο Μαρούσι. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, τρεις χρυσές αλυσίδες, 660 ευρώ, τρία κινητά τηλέφωνα, δύο οχήματα και τέσσερις χειρουργικές μάσκες.

Μέρος των κλοπιμαίων αποδόθηκε στον 88χρονο, ενώ σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη κατά συναυτουργία. Οι τρεις οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχη