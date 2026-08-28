Υπέροχες εικόνες από την πανσέληνο του Αυγούστου.

Το Reuters έκανε live μετάδοση την πανσέληνο του Αυγούστου από το Σούνιο.

Η πανσέληνος του Αυγούστου χάρισε μοναδικές εικόνες από τον Αττικό ουρανό, καθώς σχεδόν το 96% του φεγγαριού πέρασε μέσα από τη σκιά της Γης, δημιουργώντας σε πολλές περιοχές την κόκκινη απόχρωση της «ματωμένης Σελήνης».

Το «Φεγγάρι του Οξύρυγχου»

Η πανσέληνος του Αυγούστου είναι γνωστή ως «Φεγγάρι του Οξύρρυγχου» Η ονομασία αυτή προέκυψε από τις παραδόσεις των αυτόχθονων λαών της Βόρειας Αμερικής.

Ο Αύγουστος θεωρείτο η εποχή κατά την οποία ο οξύρρυγχος, ένα μεγάλο ψάρι που ζει σε λίμνες και ποτάμια της περιοχής, ήταν πολλαπλάσιος σε πληθυσμό και πιο εύκολο να αλιευθεί. Έτσι η πανσέληνος του Αυγούστου συνδέθηκε με την περίοδο αλιείας του και εκείνος της χάρισε το όνομά του.

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