Οι 10 ευχές στην τελευταία Πανσέληνο του καλοκαιριού.

Λίγες ώρες απέμειναν μέχρι να φωτίσει τον ουρανό η τελευταία Πανσέληνος του καλοκαιριού και το φεγγάρι αναμένεται να χαρίσει ένα εντυπωσιακό θέαμα στον νυχτερινό ουρανός.

Με αφορμή, λοιπόν, τη σημερινή κορύφωση της σελήνης, η Νικολέττα Ράλλη, αποκάλυψε ποιες θα είναι οι ευχές της προς το «φεγγάρι του Οξύρρυγχου».

Ειδικότερα, η Νικολέττα Ράλλη, μέσω ανάρτησής της στα social media, μοιράστηκε ορισμένες φωτογραφίες από το καλοκαίρι της, ενώ παράλληλα αποκάλυψε δέκα σημαντικά, για εκείνη, πράγματα, που θα ήθελε να της φέρει το ολόγιομο φεγγάρι.

Η έκτη ευχή, μάλιστα, είναι εκείνη που πιθανότατα θα βρει αρκετούς να ταυτίζονται μαζί της.

Η Νικολέττα Ράλλη, επικεντρώθηκε αρχικά στις ευχές που αφορούν την καθημερινότητά της, την κόρη της και φυσικά την υγεία, ωστόσο για τις υπόλοιπες χρησιμοποίησε την αίσθηση του χιούμορ της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Συγκεκριμένα, ευχήθηκε αγάπη και μαγικά ηλιοβασιλέματα, όμορφα επαγγελματικά ταξίδια, ενώ ανάμεσα στις ευχές της ήταν να βρει τα χαμένα της ακουστικά και φυσικά… να μπορεί τρώει χωρίς παχαίνει.

Η ίδια, ολοκλήρωσε την ανάρτησή της με ένα σύντομο βίντεο από το ολόγιομο φεγγάρι, γράφοντας: «Και πάνω απ’ όλα υγεία για να έχουμε χρόνο για περισσότερα φεγγάρια και περισσότερες ευχές».

{https://www.instagram.com/p/DclKckOiLC-/?hl=el&img_index=1}