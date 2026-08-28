Από τις 31 Αυγούστου ο Παναγιώτης Στάθης θα βρίσκεται στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΕΡΤnews.

Πριν από περίπου έναν μήνα η ΕΡΤ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον δημοσιογράφο Παναγιώτη Στάθη, ο οποίος, από τη νέα τηλεοπτική σεζόν, αναλαμβάνει την παρουσίαση του αναλυτικού δελτίου Ειδήσεων του ΕΡΤnews, καθημερινά στις 18:00.

Ο έμπειρος δημοσιογράφος αλλάζει τηλεοπτική στέγη και η συνεργασία του με την κρατική τηλεόραση ξεκινάει και επίσημα τη Δευτέρα 31 Αυγούστου.

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Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ για την πρεμιέρα

Η ΕΡΤ, μέσω σχετικής ανακοίνωσης μεταφέρει:

«Ο Παναγιώτης Στάθης αναλαμβάνει την παρουσίαση του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΕΡΤnews, με την πρεμιέρα να πραγματοποιείται τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, στις 18:00.

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Με μακρά εμπειρία στη δημοσιογραφία και την τηλεόραση, ο Παναγιώτης Στάθης θα παρουσιάζει καθημερινά την επικαιρότητα και όλες τις σημαντικές ειδήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με εγκυρότητα, αμεσότητα και καθαρή ματιά.

Οι δημοσιογράφοι και οι τεχνικοί του ΕΡΤnews βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων, με συνεχή ρεπορτάζ και απευθείας συνδέσεις, αλλά και με ειδικές αποστολές σε όλο τον κόσμο, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ΕΡΤnews ως το κανάλι των μεγάλων γεγονότων.

Από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου, καθημερινά στις 18:00, ο Παναγιώτης Στάθης παρουσιάζει το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του ΕΡΤnews, το οποίο μεταδίδεται παράλληλα και από την ΕΡΤ1».