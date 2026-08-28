Η Αλεξάνδρα Σδούκου κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις.

Στη διαμάχη ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία για την πρόθεση της Χαριλάου Τρικούπη να στηρίξει την υποψηφιότητα της Έλενας Ακρίτα για τη θέση της αντιπροέδου της Βουλής τοποθετήθηκε και η Αλεξάνδρα Σδούκου, προσθέτοντας «λάδι στη φωτιά».

Όπως σημειώνει η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, ο Κώστας Τσουκαλάς επιχείρησε να δικαιολογήσει τη στάση του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ να υπερψηφίσει την κ. Ακρίτα, υποστηρίζοντας ότι το κόμμα «παγίως υπερψηφίζει τους αντιπροέδρους που προτείνουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, με εξαίρεση τα ακροδεξιά και ναζιστικά μορφώματα».

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, υποστήριξε ότι ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ παρέλειψε να αναφέρει πως, όπως υπενθύμισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, όταν ο κ. Χουρδάκης είχε προταθεί από την Πλεύση Ελευθερίας για τη θέση του αντιπροέδρου της Βουλής, οι 24 από τους 32 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ δεν τον είχαν υπερψηφίσει.

Κατά την Αλεξάνδρα Σδούκου, το γεγονός αυτό έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό περί πάγιας στήριξης των προτάσεων των κοινοβουλευτικών κομμάτων για το Προεδρείο της Βουλής.

«Είτε λοιπόν πήραν έναν ακροδεξιό στις τάξεις τους, κάτι που προφανώς δεν ισχύει με βάση τα γεγονότα, είτε ο κ. Τσουκαλάς λέει ψέματα», ανέφερε χαρακτηριστικά η κα Σδούκου.

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Κλείνοντας τη δήλωσή της, κάλεσε το ΠΑΣΟΚ να δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις, θέτοντας το ερώτημα: «Ακροδεξιοί ή ψεύτες;».