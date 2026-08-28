Πρόσθεσε το Dnews στα αγαπημένα σου στη Google

Ο ΟΦΗ έμαθε τους αντιπάλους του για την League Phase του Europa League.

Ιστορική ήταν η κλήρωση της Παρασκευής (28/8) για τον ΟΦΗ, ο οποίος έμαθε τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League.

Ο ΟΦΗ συμμετείχε στην κλήρωση από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και θα δώσει συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.

Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου 2026 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2027.

Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Europa League, ακριβείς ημέρες και ώρες, δεν πρόκειται να ανακοινωθεί πριν από την προσεχής Κυριακή (30/08).

Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ στη League Phase

Λεβερκούζεν, ΕΝΤΟΣ

Μπενφίκα, ΕΚΤΟΣ

Άντερλεχτ, ΕΝΤΟΣ

Ρεν, ΕΚΤΟΣ

Στουρμ Γκρατς, ΕΚΤΟΣ

Λεχ Πόζναν, ΕΝΤΟΣ

Χοφενχάιμ, ΕΝΤΟΣ

Χάποελ Μπερ Σεβά, ΕΚΤΟΣ