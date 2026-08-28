Ιστορική ήταν η κλήρωση της Παρασκευής (28/8) για τον ΟΦΗ, ο οποίος έμαθε τις οκτώ ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Europa League.
Ο ΟΦΗ συμμετείχε στην κλήρωση από το τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας και θα δώσει συνολικά οκτώ παιχνίδια, τέσσερα εντός και τέσσερα εκτός έδρας.
Η 1η αγωνιστική διεξάγεται το διήμερο 16-17 Σεπτεμβρίου 2026 και η τελευταία στις 28 Ιανουαρίου 2027.
Το αναλυτικό πρόγραμμα της League Phase του Europa League, ακριβείς ημέρες και ώρες, δεν πρόκειται να ανακοινωθεί πριν από την προσεχής Κυριακή (30/08).
Οι αντίπαλοι του ΟΦΗ στη League Phase
Λεβερκούζεν, ΕΝΤΟΣ
Μπενφίκα, ΕΚΤΟΣ
Άντερλεχτ, ΕΝΤΟΣ
Ρεν, ΕΚΤΟΣ
Στουρμ Γκρατς, ΕΚΤΟΣ
Λεχ Πόζναν, ΕΝΤΟΣ
Χοφενχάιμ, ΕΝΤΟΣ
Χάποελ Μπερ Σεβά, ΕΚΤΟΣ