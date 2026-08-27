Ιστορική επιστροφή του ΟΦΗ στα μεγάλα ευρωπαϊκά σαλόνια μετά από 19 χρόνια.

Σε μία ονειρική βραδιά για το κρητικό ποδόσφαιρο, ο ΟΦΗ επιβλήθηκε με 2-0 της ΤΣΣΚΑ Σόφιας στη Βουλγαρία και με εμφατικό τρόπο σφράγισε την πρόκρισή του στη League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Χρήστου Κόντη εκμεταλλευόμενη το 3-0 της πρώτης αναμέτρησης στο Παγκρήτιο Στάδιο μπήκε χωρίς άγχος στην αναμέτρηση. Παρά την πίεση της ΤΣΣΚΑ στα πρώτα λεπτά, ο ΟΦΗ διατήρησε την αμυντική του συνοχή.

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά στο παιχνίδι, ψάχνοντας ένα γρήγορο γκολ. Η ΤΣΣΚΑ απείλησε στο 2’ με μακρινό σουτ του Ετό, ενώ στο 9’ η κεφαλιά του Γκμπαμέν μετά από φάουλ πέρασε άουτ. Η μεγαλύτερη στιγμή για τους Βούλγαρους ήρθε στο 12’, όταν ο Πίττας βρέθηκε απέναντι από τον Χριστογεώργο, όμως ο τερματοφύλακας του ΟΦΗ απέκρουσε με τα πόδια. Τέσσερα λεπτά αργότερα, ο Ιβάνοφ έχασε καλή ευκαιρία από το δεύτερο δοκάρι.

Μετά το πρώτο 20λεπτο, ο ΟΦΗ ισορρόπησε πλήρως τον ρυθμό και πήρε τα ηνία της αναμέτρησης. Στο 23’ ο Λαπούκοφ πρόλαβε τον Νους, ενώ στο 28’ ακυρώθηκε γκολ του Αϊτόρ καθώς η μπάλα βρήκε στο χέρι του. Οι Κρητικοί συνέχισαν να πιέζουν, απείλησαν στο 35’ με το σουτ του Φούντα και τελικά άνοιξαν το σκορ στο 37ο λεπτό: σε φάση διαρκείας στην περιοχή, ο Νικολάου γύρισε την μπάλα και ο Νους από κοντά έκανε το 0-1.

Στην επανάληψη, η ΤΣΣΚΑ προσπάθησε να αντιδράσει και είχε δοκάρι στο 60’ σε σουτ του Εμπόνγκ μετά από λάθος στην άμυνα. Ο ΟΦΗ άντεξε την πίεση, έχασε τετ α τετ με τον Φούντα στο 69’ και τελικά «κλείδωσε» τη νίκη στο 78’. Ο Αποστολάκης έβγαλε την ασίστ και ο Θεοδοσουλάκης από κοντά διαμόρφωσε το 0-2. Μάλιστα, ο νεαρός επιθετικός άγγιξε και τρίτο τέρμα στο 81’, αλλά το πλασέ του σταμάτησε στο δοκάρι.

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Με αυτή τη σπουδαία νίκη, ο ΟΦΗ στρέφει τώρα το ενδιαφέρον του στην κλήρωση της Παρασκευής (28/08, 14:00), όπου θα μάθει τους αντιπάλους του στη League Phase.