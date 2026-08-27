Όταν βρέθηκε στη δεύτερη θέση, ο Τεντόγλου έδωσε την απάντησή του.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ήταν ο κυρίαρχος του μήκους και στο Diamond League της Ζυρίχης, πετυχαίνοντας την τέταρτη νίκη του στη φετινή σειρά των κορυφαίων μίτινγκ στίβου, με άλμα στα 8,45 μέτρα.

Την ώρα που ο Εμμανουήλ Καραλής έδινε την εκπληκτική μονομαχία του με τον Μόντο Ντουπλάντις, ο δύο φορές «χρυσός» Ολυμπιονίκης του μήκους πέρασε στην κορυφή από την πρώτη του προσπάθεια, με άλμα στα 8,25 μέτρα. Ακολούθησαν δύο άκυρες προσπάθειες.

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Όταν είδε τον Ταγιάι Γκέιλ να περνά πρώτος με 8,25 μ. στο τρίτο άλμα (χάρη στην καλύτερη δεύτερη προσπάθεια, 8,20 μ.), ο Έλληνας πρωταθλητής έδωσε την απάντησή του. Στο τέταρτο άλμα προσγειώθηκε στα 8,45 μ., για να περάσει ξανά πρώτος και κανένας δεν κατάφερε να τον «εκτοπίσει» από αυτή τη θέση.

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Ο Τεντόγλου άφησε την πέμπτη προσπάθεια και ήταν άκυρος στην έκτη. Ο Γκέιλ πλησίασε περισσότερο, με 8,43 μ. στο πέμπτο άλμα του, αλλά αυτό ήταν αρκετό για τη δεύτερη θέση, μπροστά από τον επίσης Τζαμαϊκανό Γουέιν Πίνοκ (8,33 μ.). Ο Έλληνας πρωταθλητής του μήκους έχει δύο μεγάλους στόχους πριν την ολοκλήρωση της σεζόν: τον τελικό των Diamond League στις Βρυξέλλες (4-5 Σεπτεμβρίου) και το Ultimate Championships στη Βουδαπέστη (11-13/9).