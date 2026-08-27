Συνολικά βεβαιώθηκαν από την τροχαία 115 παραβάσεις.

Σε 115 παραβάσεις οδηγών ηλεκτρικών πατινιών προχώρησε η τροχαία. Ειδικόερα, 78 δεν φόραγαν κράνος, ενώ εννέα οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Η εξόρμηση στην Αττική πραγματοποιήθηκε από τις πρώτες πρωινές ώρες της 26ης Αυγούστου έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 27ης Αυγούστου από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.), με τη διενέργεια συνολικά 192 ελέγχων.

Όπως ανακοινώθηκε από την Αστυνομία, από τις 115 παραβάσεις, οι 78 αφορούσαν μη χρήση προστατευτικού κράνους, έξι παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, 13 μη ύπαρξη ή χρήση περιοριστή ταχύτητας, πέντε παραβίαση ρυθμιστικών πινακίδων, τρεις μεταφορά υπεράριθμων επιβατών, τρεις ανασφάλιστα οχήματα, μία κίνηση επί πεζοδρομίου και μία μη συμμόρφωση σε σήμα τροχονόμου.

Παράλληλα, βεβαιώθηκαν εννέα παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, εκ των οποίων μία σε βαθμό πλημμελήματος. Στην τελευταία περίπτωση, η ένδειξη αλκοόλ ήταν άνω του 0,60 mg/l και ο οδηγός συνελήφθη.