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Ανάμεσα στους συλληφθέντες πριν τα προκριματικά της ΑΕΚ για τη League Phase είναι μία μητέρα με τον ανήλικο γιο της.

Συλλήψεις για όπλα, βεγγαλικά και ναρκωτικά έγιναν την Τετάρτη 26 Αυγούστου πριν τον αγώνα για τα προκριματικά του Champions League, όπου η ΑΕΚ συνέτριψε με 4-0 την Λέφσκι Σόφιας.

Σύμφωνα με την αστυνομία, μετά από ελέγχους που έγιναν στα διόδια Αφιδνών και Ελευσίνας, οι αρχές συνέλαβαν 12 άτομα. Στις Αφίδνες, αστυνομικοί συνέλαβαν 4 αλλοδαπούς, καθώς στο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 2 σουγιάδες, 1 μαχαίρι και μία σιδερογροθιά.

Σε άλλη περίπτωση επίσης στις Αφίδνες, συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί, με 2 μαχαίρια, 2 αναδιπλούμενοι σουγιάδες και ένα μεταλλικό πολυεργαλείο.

Στην Ελευσίνα, αστυνομικοί της ΟΠΚΕ συνέλαβαν δύο άτομα, επίσης αλλοδαπούς, αφού σρτο αυτοκίνητό τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν μεταξύ άλλων, ένας σουγιάς και μπλούζες με οπαδικό περιεχόμενο.

Οι 6 συλληφθέντες προσήχθησαν στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου σχηματίστηκε σε βάρος τους σχετική δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας.

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Συλλήψεις έγιναν και κατά τη διάρκεια του αγώνα. Αστυνομικοί συνέλαβαν 2 άτομα, μία μητέρα με τον ανήλικο γιο της καθώς ο ανήλικος σύμφωνα με την αστυνομία άναψε βεγγαλικό, ενώ συνελήφθη και 27χρονος Έλληνας, με τσιγάρο κάνναβης, συνολικού βάρους 0,92 γραμμαρίων.

Ο ανήλικος, με προφορική εντολή της Εισαγγελέως Ανηλίκων Αθηνών, αφέθηκε ελεύθερος, ενώ η μητέρα του, όπως και ο 27χρονος αφέθηκαν, επίσης, ελεύθεροι με προφορική εντολή του Εισαγγελέα Ποινικής Δίωξης. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Οι αντίπαλοι της ΑΕΚ στο Champions League

Στο αγωνιστικό κομμάτι, έγινε το απόγευμα της Πέμπτης η κλήρωση του Champions League όπου η ΑΕΚέμαθε τις αντιπάλους της στην League Phase για τη σεζόν 2026/2027.

Από το 1ο γκρουπ δυναμικότητας, η Ένωση θα υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια την Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ θα ταξιδέψει στην Αγγλία για να αντιμετωπίσει την Μάντσεστερ Σίτι.

Η εντός έδρας αντίπαλος της ΑΕΚ είναι η Ρόμα, με την εκτός έδρας αναμέτρηση να είναι στο «Westfallen» απέναντι στη Μπορούσια Ντόρτμουντ.

Από το τρίτο γκρουπ δυναμικότητας οι πρωταθλητές Ελλάδας κληρώθηκαν με την ουκρανική Σαχτάρ Ντόνετσκ, που σημαίνει πως θα παίξει σε ουδέτερο γήπεδο (Stamford Bridge, Λονδίνο), ενώ θα υποδεχθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια τη Γαλατασαράι.

Από το τέταρτο γκρουπ κληρώθηκε να αντιμετωπίσει εκτός έδρας την Κόμο και εντός έδρας την πρωταθλήτρια Αυστρίας, Λασκ.

«Για να το απολαύσουμε θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί»

Την κλήρωση της ΑΕΚ στη League Phase του Champions League σχολίασε ο άμεσος συνεργάτης του Μάρκο Νίκολιτς, Ηλίας Κυριακίδης.

Μιλώντας στην κάμερα του MEGA, ανέφερε ότι είναι ένας πολύ απαιτητικός όμιλος, καθώς οι πρώτοι τρεις αντίπαλοι (Ρεάλ, Σίτι και Ντόρτμουντ) είναι κάτοχοι του τροπαίου.

«Ο απαιτητικός όμιλος μας γεμίζει χαρά καθώς διατηρούμε αυτή τη διοργάνωση στη χώρα μας και εκπροσωπούμε την Ελλάδα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση», τόνισε.

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Οι ημερομηνίες των αγωνιστικών της League Phase

1η αγωνιστική: 8–10 Σεπτεμβρίου 2026

2η αγωνιστική: 13/14 Οκτωβρίου 2026

3η αγωνιστική: 20/21 Οκτωβρίου 2026

4η αγωνιστική: 3/4 Νοεμβρίου 2026

5η αγωνιστική: 24/25 Νοεμβρίου 2026

6η αγωνιστική: 8/9 Δεκεμβρίου 2026

7η αγωνιστική: 19/20 Ιανουαρίου 2027

8η αγωνιστική: 27 Ιανουαρίου 2027





