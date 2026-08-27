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Οι οίκοι ανοχής σε Αθήνα, Περιστέρι, Άγιο Δημήτριο και Δάφνη είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη.

Έλεγχοι σε 10 οίκους ανοχής, οι οποίοι λειτουργούσαν παραβιάζοντας απόφαση για σφράγισή τους, έκανε η αστυνομία.

Κατά τους ελέγχους συνελήφθησαν 26 άτομα, 25 γυναίκες και ένας άνδρας.

Οι έλεγχοι στους οίκους ανοχής έγινε το βράδυ της Τετάρτης 26 Αυγούστου, σε περιοχές της Αθήνας, του Περιστερίου, του Αγίου Δημητρίου και της Δάφνης Αττικής, για τον εντοπισμό θυμάτων εμπορίας ανθρώπων. Στην επιχείρηση της αστυνομίας συνέδραμε η Μ.Κ.Ο. «Our Rescue». Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβίαση σφραγίδων που έθεσε η Αρχή, ενώ σε πέντε από τους συλληφθέντες διαπιστώθηκε επιπλέον ότι δεν έχουν έγγραφα για νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Όπως διαπιστώθηκε, οι οίκοι ανοχής είχαν σφραγιστεί κατ’ επανάληψη, μετά από σχετικές αποφάσεις της αρμόδιας δημοτικής Αρχής, ενώ, από τις έρευνες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 6.360 ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ κινούνται οι διαδικασίες επανασφράγισης των οίκων ανοχής.