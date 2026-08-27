Η νέα ανάρτηση της Ελένης Τσολάκη.

Η Ελένη Τσολάκη συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές, εξερευνώντας τα ελληνικά νησιά και δημιουργώντας όμορφες αναμνήσεις μαζί με την κόρη της, Μαρία.

Με αφορμή μία από τις καλοκαιρινές της εκδρομές, η γνωστή παρουσιάστρια προχώρησε σε μία ξεχωριστή ανάρτηση το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου στα social media, μέσα από την οποία μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ορισμένα στιγμιότυπα από τις διακοπές της με την κόρη της.

Στη νέα δημοσίευσή της, η Ελένη Τσολάκη εμφανίζεται χαμογελαστή και ήρεμη μακριά από την έντονη καθημερινότητα και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, κρατάει στην αγκαλιά της την μικρή Μαρία, ενώ σε άλλα ποζάρει με φόντο τη θάλασσα και απαθανατίζει το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα.

Παράλληλα, στη σχετική λεζάντα της ανάρτησης επέλεξε να εκφράσει ορισμένα από τα συναισθήματά της, αναφερόμενη και στο νέο ρόλο που την χαρακτηρίζει, αυτόν της μαμάς.

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Απευθυνόμενη στην κόρη της, αποκάλυψε τις σκέψεις της, γράφοντας: «Μαζί σου μαθαίνω το κόσμο απ’ την αρχή!! Μαζί σου ο ουρανός, η θάλασσα, ο ήλιος και το φεγγάρι, τα ηλιοβασιλέματα και τα λουλούδια όλα είναι αλλιώτικα! Να ζω μαζί σου!!!».

{https://www.instagram.com/p/DcjaNd6DtOh/?hl=el&img_index=1}