«Αυτή η φωτογραφία συμπυκνώνει μια από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές», έγραψε η Μάρα Ζαχαρέα.

Με τον δικό της τρόπο θέλησε να αποχαιρετήσει το φετινό καλοκαίρι η Μάρα Ζαχαρέα, δημοσιεύοντας μία φωτογραφία στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

Η γνωστή δημοσιογράφος και παρουσιάστρια, θέλησε να «συμπυκνώσει» σε μία εικόνα όλα εκείνα τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το καλοκαιριού της, περιγράφοντας εν συνοτμία τις στιγμές που έζησε τους προηγούμενους μήνες.

Η ίδια βρέθηκε για διακοπές στην Πάρο, περνώντας στο κυκλαδίτικο νησί ένα σημαντικό μέρος των διακοπών της.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής της εκεί φαίνεται πως χαλάρωσε και διασκέδασε με φίλους, αλλά και πρόσωπα από τον χώρο της τηλεόρασης, ενώ απαθανάτισε μερικές από τις στιγμές της.

Σε μία από τις αναρτήσεις της μάλιστα, είχε ποζάρει φωτογραφικό φακό έχοντας στο πλευρό της την Τίνα Μεσσαροπούλου και την Σταματίνα Τσιμτσιλή.

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Την Πέμπτη 27 Αυγούστου, λίγες ημέρες πριν ολοκληρωθεί και τυπικά το καλοκαίρι, η Μάρα Ζαχαρέα δημοσίευσε μία προσωπική της φωτογραφία στο Instagram, συνοδεύοντάς την με μερικές από τις σκέψεις της για τη συγκεκριμένη εποχή του χρόνου:

«Αυτή η φωτογραφία συμπυκνώνει μια από τις πιο όμορφες καλοκαιρινές στιγμές. Οι χαρακτηριστικοί ξεροί, περήφανοι λόφοι του κυκλαδίτικου τοπίου. Το νερό. Και ο γαλανός ουρανός», έγραψε στη λεζάντα της.

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