Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε τις πιο τρυφερές φωτογραφίες και το Instagram έλιωσε.

Μία από τις πιο τρυφερές αναρτήσεις έκανε η Ιωάννα Τούνη το απόγευμα της Πέμπτης 27 Αυγούστου, καθώς μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες με τον γιο της, Πάρη.

Πιο συγκεκριμένα, η γνωστή influencer δημοσίευσε μία σειρά από φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται μπροστά από ηλιοβασίλεμα να κρατάει στην αγκαλιά της τον 3,5 ετών γιο της.

Όπως μάλιστα αποκάλυψε, τα στιγμιότυπα τραβήχτηκαν κατά την διάρκεια των διακοπών τους στις Μαλδίβες, ενώ στην συνοδευτική λεζάντα αποκαλεί τον μικρό Πάρη: «τέλειο άντρα».

Σε κάθε φωτογραφία, ο μικρός εμφανίζεται χαμογελαστός στην αγκαλιά της μητέρας του όσο εκείνη τον κοιτάει με αγάπη και θαυμασμό:

«POV: επί 30 ολόκληρα χρόνια δεν έβρισκες τον ‘τέλειο άντρα’ οπότε αποφάσισες να τον γεννήσεις #motherandson #maldives», πρόσθεσε στη λεζάντα της η Ιωάννα Τούνη.

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{https://www.instagram.com/p/DcjLHYLCEkW/?hl=el&img_index=1}

Η Ιωάννα Τούνη, με αφορμή τα γενέθλιά της ταξίδεψε με την παρέα της και το παιδί της στις Μαλδίβες, δημιουργώντας νέες αναμνήσεις και γράφοντας καινούργιες εμπειρίες στο βιβλίο της ζωής της.