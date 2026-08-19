Η τρυφερή έκπληξη που δέχθηκε η Ιωάννα Τούνη για τα γενέθλιά της.

Στις 10 Αυγούστου γιόρτασε η Ιωάννα Τούνη τα γενέθλιά της, διοργανώνοντας μία εντυπωσιακή απόδραση στις Μαλδίβες, παρέα με τον σύντροφό της, τον γιο της και στενούς της φίλους.

Ωστόσο, φαίνεται πως οι εορτασμοί για τα 33α γενέθλιά της δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς οι συνεργάτες της τής ετοίμαζαν ακόμη μία ξεχωριστή έκπληξη.

Σήμερα, Τετάρτη 9 Αυγούστου, σχεδόν δέκα μέρες από την ημέρα των γενεθλίων της, η γνωστή influencer επισκέφθηκε την εταιρεία ρούχων που διατηρεί με την κολλητή της φίλη. Εκεί, οι συνεργάτιδές της αποφάσισαν να της κάνουν μία μικρή έκπληξη, «εισβάλλοντας» στο meeting room κρατώντας μία τούρτα και τραγουδώντας για τα γενέθλιά της.

Μόλις η Ιωάννα Τούνη αντιλήφθηκε τις φωνές και το εορταστικό τραγούδι, έμεινε για λίγα δευτερόλεπτα κοιτάζοντας έκπληκτη τους συνεργάτες της.

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Η ίδια, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media δημοσίευσε το σχετικό στιγμιότυπο εκφράζοντας την χαρά και την ευγνωμοσύνη της:

«Αυτό πραγματικά δεν το περίμενα καθόλου. Μάλλον υα γιορτάζω τα 33 όλον τον Αύγουστο, γιατί τα παιδιά στην @bubblegun_world μου έκαναν έκπληξη με τούρτα και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο ευγνώμων από αυτή την ομάδα! Σας ευχαριστώ και σας αγαπώ», έγραψε στο συνοδευτικό κείμενο η Ιωάννα Τούνη.