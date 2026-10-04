Τι ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, το στεγαστικό αλλά και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος άσκησε μέσω ανάρτησής της η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου. Με τη φράση «Άλλη μια ψύχραιμη ανασκόπηση της εβδομάδας που πέρασε», η κ. Κουφονικολάκου σχολίασε αρχικά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Γιώργου Φλωρίδη και του Ανδρέα Λοβέρδου.

«Μεταξύ άλλων, ακούσαμε και αυτά... Ο κ. Φλωρίδης εμμένει στη δήλωσή του για “μπάζωμα και μπάζα” και ο κ. Λοβέρδος υπερθεματίζει μιλώντας για “παπάτζες” δίπλα στη λέξη “νεκροί”», ανέφερε. Στη συνέχεια έστρεψε τα πυρά της στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις τιμές των καυσίμων και των βασικών προϊόντων. Όπως υποστήριξε, οι αυξήσεις στις αποδοχές έχουν ουσιαστικά εξανεμιστεί από τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, ενώ αναφέρθηκε και στο κόστος στέγασης που επιβαρύνει τα ελληνικά νοικοκυριά.

«Επειδή τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις στις αποδοχές τις έχει ήδη καταβροχθίσει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Επειδή η Ελλάδα είναι η 1η σε στεγαστική επιβάρυνση σε ολόκληρη την Ε.Ε. με τα νοικοκυριά να δαπανούν το 36% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για έξοδα στέγης. Επειδή το κράτος πρέπει να μπορεί να λαμβάνει μέτρα σε αυτές τις περιπτώσεις», έγραψε.

{https://www.facebook.com/reel/1442654211080918}

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

Μεταξύ άλλων, ακούσαμε και αυτά...

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Ο κ. Φλωρίδης εμμένει στη δήλωσή του για «μπάζωμα και μπάζα» και ο κ. Λοβέρδος υπερθεματίζει μιλώντας για «παπάτζες» δίπλα στη λέξη «νεκροί».

Σε ένα άλλο μέτωπο, εκτός από την αποτυχία της κυβέρνησης να ελέγξει τις τιμές σε καύσιμα και βασικά προϊόντα, είχαμε και την ακόλουθη δήλωση...

Ας κάνουμε μια προσπάθεια να τους απαντήσουμε:

Επειδή τις όποιες ονομαστικές αυξήσεις στις αποδοχές τις έχει ήδη καταβροχθίσει ο πληθωρισμός και η ακρίβεια. Επειδή η Ελλάδα είναι η 1η σε στεγαστική επιβάρυνση σε ολόκληρη την Ε.Ε. με τα νοικοκυριά να δαπανούν το 36% του διαθέσιμου εισοδήματός τους για έξοδα στέγης. Επειδή το κράτος πρέπει να μπορεί να λαμβάνει μέτρα σε αυτές τις περιπτώσεις.

Όταν η κυβέρνηση καλείται να αντιμετωπίσει την αισχροκέρδεια, επικαλείται δημοσιονομικούς περιορισμούς. Όταν όμως πρόκειται για «συμβουλευτικές υπηρεσίες» όλα αλλάζουν μαγικά...

Εταιρεία με πρωτεύοντα ΚΑΔ «υπηρεσίες ξενοδοχείου ημιδιαμονής» εξασφάλισε 28 συμβάσεις, ύψους περίπου 800.000 ευρώ, για χρηματοοικονομικές συμβουλές και ψηφιακό μετασχηματισμό! Τα ίδια φυσικά πρόσωπα, μέσω άλλης εταιρείας, πήραν 96 συμβάσεις 25 εκατ. ευρώ.

Για όλους εσάς τους υπόλοιπους δεν επαρκεί ο δημοσιονομικός χώρος.