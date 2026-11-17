Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια και την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά άσκησε η Θεώνη Κουφονικολάκου, παρουσιάζοντας στοιχεία για τη στεγαστική επιβάρυνση, την ενεργειακή φτώχεια και την αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την ακρίβεια, τη χαμηλή αγοραστική δύναμη και την επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών άσκησε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ., Θεώνη Κουφονικολάκου, σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Action Τώρα» του Action24, με τους δημοσιογράφους Ντόρα Κουτροκόη και Γιώργο Γρηγοριάδη.

Αναφερόμενη στην ακρίβεια, η κ. Κουφονικολάκου στάθηκε στη διαφορά του πληθωρισμού μεταξύ Ελλάδας και Ευρωζώνης, επισημαίνοντας ότι στη χώρα μας διαμορφώνεται στο 5,6%, έναντι 4% στην Ευρωζώνη. Απαντώντας στις αναφορές του βουλευτή της ΝΔ Δημήτρη Καιρίδη για τις διεθνείς εξελίξεις και την κρίση στα Στενά του Ορμούζ, υποστήριξε ότι τα στοιχεία καταδεικνύουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση των ελληνικών νοικοκυριών.

Τα στοιχεία για μισθούς, στέγαση και φτώχεια

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς περί επαρκούς στήριξης των ευάλωτων νοικοκυριών, επικαλούμενη στοιχεία για την αγοραστική δύναμη και το κόστος διαβίωσης. Όπως ανέφερε, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι πραγματικοί μισθοί στην Ελλάδα δεν έχουν επιστρέψει στα επίπεδα του 2019.

Παράλληλα, παρουσίασε μια σειρά από στοιχεία για την οικονομική κατάσταση των πολιτών:

Το 87,1% των πολιτών δηλώνει ότι δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα, ποσοστό που, όπως σημείωσε, κατατάσσει την Ελλάδα στην πρώτη θέση στην ΕΕ.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ σε μονάδες αγοραστικής δύναμης βρίσκεται στις τελευταίες θέσεις, κοντά στη Βουλγαρία.

Το 26,4% των πολιτών διαθέτει πάνω από το 40% του εισοδήματός του για τη στέγαση, με την Ελλάδα να καταγράφει τη μεγαλύτερη στεγαστική επιβάρυνση στην ΕΕ.

Η χώρα βρίσκεται στην πρώτη θέση στην ενεργειακή φτώχεια και στη δεύτερη στον δείκτη κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.

Η ίδια υποστήριξε ότι, παρά την έξοδο από τα μνημόνια, ο δείκτης φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού αυξάνεται, ενώ οκτώ στα δέκα εισοδηματικά στρώματα έχουν υποστεί οικονομική πίεση.

Η απάντηση στον Καιρίδη για τη διακυβέρνηση 2015-2019

Απαντώντας στην κριτική που ασκήθηκε στη διακυβέρνηση της περιόδου 2015-2019, η Θεώνη Κουφονικολάκου έκανε λόγο για αντιφατική στάση από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας.

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«Πάει πολύ», ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η παράταξη που, κατά την ίδια, οδήγησε τη χώρα σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό και προχώρησε σε μεγάλες περικοπές δεν μπορεί να ζητά σήμερα εξηγήσεις από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Αντίθετα, απέδωσε στον Αλέξη Τσίπρα την έξοδο της χώρας από την κρίση, υποστηρίζοντας ότι κατά τη διακυβέρνησή του ενισχύθηκε η αγοραστική δύναμη οκτώ στα δέκα εισοδηματικά στρώματα και μειωνόταν ο δείκτης φτώχειας.

«Μικρό θαύμα» η δημοσκοπική εικόνα της ΕΛ.Α.Σ.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε και στη δημοσκοπική εικόνα του νέου πολιτικού φορέα, χαρακτηρίζοντάς την «μικρό θαύμα», δεδομένου ότι, όπως είπε, κατάφερε να βρεθεί από την πρώτη στιγμή στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, χωρίς κρατική χρηματοδότηση και κοινοβουλευτική παρουσία.

Εκτίμησε, μάλιστα, ότι η δυναμική του φορέα θα ενισχυθεί το επόμενο διάστημα, καθώς έχουν μόλις συγκροτηθεί οι συντονιστικές επιτροπές, ενώ το ιδρυτικό συνέδριο αναμένεται να συμβάλει στην παγίωση της οργανωτικής του δομής και στην περαιτέρω αποσαφήνιση των προγραμματικών του θέσεων.

Κλείνοντας, υπενθύμισε ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει επανειλημμένα αναφερθεί στην ανάγκη συγκρότησης μιας προοδευτικής διακυβέρνησης με σαφείς και ισχυρές προγραμματικές δεσμεύσεις. Όπως σημείωσε, η ακρίβεια και τα ζητήματα διαφθοράς αποτελούν πεδία στα οποία η κυβέρνηση δέχεται έντονη κριτική.

«Για εμάς αυτό είναι ένα μήνυμα για ακόμα πιο σκληρή και εντατική δουλειά», κατέληξε.