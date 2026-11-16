Στο 25,5% η ΝΔ, 13,4% η ΕΛΑΣ, 10,6% το ΠΑΣΟΚ στην πρόθεση ψήφου της δημοσκόπησης.

Την κυβέρνηση «δείχνουν» 6 στους 10 για την ακρίβεια, σε νέα δημοσκόπηση της Opinion Poll, που αποτυπώνει τη σκληρή πραγματικότητα που προκαλεί η εκτόξευση των τιμών, καθώς το 62,8% αναγκάζεται να περιορίσει την αγορά τροφίμων και το 70,3% τις δαπάνες για την ενέργεια.

Στην ίδια δημοσκόπηση, που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action24, η Νέα Δημοκρατία είναι στο 25,5%, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη συγκεντρώνει το 13,4% και το ΠΑΣΟΚ το 10,6%, στην πρόθεση ψήφου.

Αδυναμία της κυβέρνησης η ακρίβεια

Στην ερώτηση για τα μεγαλύτερα προβλήματα, η ακρίβεια/ πληθωρισμός συγκεντρώνει μακράν το μεγαλύτερο ποσοστό (67,8%) και ακολουθούν η οικονομία/ ανάπτυξη (28,7%) και το κόστος ενέργειας (17%). Αξίζει να σημειωθεί πως στη λίστα με τα μεγαλύτερα προβλήματα η στεγαστική κρίση/ ύψος ενοικίων είναι στο 11,4% και το ύψος των εισοδημάτων στο 10,8%.

Το 61,5% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση πιστεύουν ότι η αυξανόμενη ακρίβεια οφείλεται σε αδυναμία της κυβέρνησης, ενώ το 36,1% την αποδίδουν σε εξωγενείς, διεθνείς παράγοντες.

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Δημοσκόπηση: Το 62,8% περιορίζει τις αγορές τροφίμων

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 40,8% αναγκάζεται να περιορίσει τις βασικές ανάγκες του εξαιτίας των αυξήσεων των τιμών. Το 15,7% δηλώνει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί στην ακρίβεια και το 36,6% λέει ότι του δημιουργεί δυσκολίες, αλλά ανταπεξέρχεται.

Σε ό,τι αφορά στις περικοπές που αναγκάζονται να κάνουν οι πολίτες εξαιτίας της ακρίβειας, το 62,8% λένε ότι περιορίζουν την αγορά τροφίμων, το 70,3% την κατανάλωση ενέργειας, το 61,9% τις μετακινήσεις με το όχημά τους, το 84,2% τις αγορές ρούχων και υποδημάτων και το 83,4% τις δαπάνες για διασκέδαση/ ψυχαγωγία.

Το κριτήριο της ψήφου

Η ακρίβεια φαίνεται ότι επηρεάζει και τον τρόπο που θα ψηφίσουν οι πολίτες στις επόμενες εκλογές. Στην ερώτηση για το κριτήριο ψήφου, η εγγύηση ανόδου του βιοτικού επιπέδου ανεβαίνει από το 35,6% στο 44,4% σε ένα μήνα. Ακολουθεί η ανάγκη για σταθερότητα (29,3% από 27,1%), η ανάγκη μεταρρυθμίσεων στο πολιτικό σύστημα και το κράτος δικαίου (28,6% από 26,4%) και η ανάγκη για αλλαγή είναι στο 27,5% (από 35,1%).

Διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες αναφορικά με τη σύνθεση της επόμενης κυβέρνησης, αφού το 46,7% πιστεύει ότι καλύτερο για τη χώρα θα είναι μια αυτοδύναμη και το 46,6% προτιμά κυβερνητικό συνασπισμό.

Δημοσκόπηση: Η πρόθεση και η εκτίμηση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει το 25,5% και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι δεύτερο κόμμα με 13,4%, μπροστά από το ΠΑΣΟΚ (10,6%). Ακολουθούν: Ελληνική Λύση (6,1%), ΚΚΕ (6%), Πλεύση Ελευθερίας (4,9%), Ελπίδα για τη Δημοκρατία (3,8%), Συμμαχία Ελλήνων (3,4%) και Φωνή Λογικής (3,3%). «Άλλο κόμμα» απαντά το 3,1%, ενώ οι αναποφάσιστοι φτάνουν στο 15,7%.

Στην εκτίμηση ψήφου, η ΝΔ είναι σταθερά στο 30,3%, ενώ ενισχύονται η ΕΛΑΣ (15,9% από 15,8%) και το ΠΑΣΟΚ (12,6% από 12,3)%. Η Ελληνική Λύση επίσης καταγράφει κέρδη (7,2% από 6,8%), το ΚΚΕ είναι σταθερά στο 7,1%, ενώ ενισχύεται η Πλεύση Ελευθερίας (5,8% από 5,3%). Ακολουθούν η Ελπίδα για τη Δημοκρατία (4,5%), η Συμμαχία Ελλήνων (4%) και η Φωνή Λογικής (3,9%).

Στην παράσταση νίκης, η ΝΔ συγκεντρώνει το 68%, η ΕΛΑΣ είναι στο 5% και το ΠΑΣΟΚ στο 4,5%). Το 28,4% θεωρεί καταλληλότερο πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το 13,5% τον Αλέξη Τσίπρα, το 6,7% τον Νίκο Ανδρουλάκη και το 27,9% απαντά «κανένας».

Τέλος, το 50,7% ανησυχεί για τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά με αφορμή τις διαδικασίες για το καλώδιο (το 46,9% δεν ανησυχεί) και το 56,9% πιστεύει ότι τα τελευταία επτά χρόνια ενισχύθηκε η διεθνής και αμυντική θέση της χώρας (το 39% έχει αντίθετη άποψη).

Όλη η δημοσκόπηση της Opinion Poll

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmwt8csdvxap?integrationId=40599y14juihe6ly}