ΠΑΣΟΚ: Επιμένει στα ερωτήματα για Λιάκο και Τσάφο – Ζητά περαιτέρω εξηγήσεις από την κυβέρνηση

Στο προσκήνιο επαναφέρει το ΠΑΣΟΚ τις υποθέσεις που αφορούν τους υφυπουργούς Λιάκο και Τσάφο, ζητώντας περαιτέρω διευκρινίσεις από την κυβέρνηση και εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του για τις απαντήσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα.

Σε ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση σχολιάζει την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος υποστήριξε ότι δεν υπάρχει «ουδέν θέμα» για την κυβέρνηση, παρά τις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Το ΠΑΣΟΚ θέτει εκ νέου ερωτήματα επί των υποθέσεων σημειώοντας ότι «Πώς η εταιρεία συγγενικού προσώπου του κ. Λιάκου αύξησε τη δραστηριότητα της αφότου ο ίδιος εκλέχτηκε βουλευτής; Είναι σύμπτωση; Πώς σχολιάζει τις επενδυτικές δραστηριότητες του κ. Τσάφου και την κατοχή ομολόγων της ExxonMobil, εταιρείας η οποία μετέχει στις έρευνες υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, την περίοδο που διατηρούσε τη θέση του ειδικού συμβούλου για θέματα ενέργειας στην Προεδρία της Κυβέρνησης;Οι δημόσιες εξηγήσεις που έχουν δοθεί, δεν είναι επαρκείς.»