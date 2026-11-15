«Πρόσφατα, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αρνητικά στις απευθείας αναθέσεις από τους Δήμους, επισημαίνοντας την ανάγκη αυτοκριτικής και διορθωτικών κινήσεων» αναφέρει η ΕΛΑΣ.

Στην καταγγελία που παρουσιάζει Κυριάκατικη εφημερίδα για νέα περίπτωση διαφθοράς που αφορά κυβερνητικό στέλεχος αναφέρεται με ανακοίνωση του η ΕΛΑΣ το βράδυ της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου.

Όπως τονίζει «σύμφωνα με δημοσίευμα Κυριακάτικης εφημερίδας ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος για την τοπική αυτοδιοίκηση…) κ. Λιάκος συστεγάζεται στον Ασπρόπυργο με το λογιστικό γραφείο της αδελφής του. Το «περίεργο» είναι ότι το συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο επιλέγουν για απευθείας αναθέσεις οι Δήμοι Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Αίγινας, Αγκιστρίου και Κυθήρων!!!».

«Οι νησιωτικοί αυτοί Δήμοι την περίοδο 2020-2026 υπέγραψαν συμβάσεις συνολικού ύψους 1.144.796,40 για λογιστικές, οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με το συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο στον Ασπρόπυργο…» και καταλήγει τονίζοντας ότι «η ΕΛ.Α.Σ. απαιτεί την άμεση διερεύνηση των συγκεκριμένων καταγγελιών».

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Δεν έχουν τελειωμό οι καταγγελίες για την «οικογενειακή» αξιοποίηση της εξουσίας από την κυβέρνηση και τους βουλευτές της ΝΔ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα Κυριακάτικης εφημερίδας ο νέος υφυπουργός Εσωτερικών (αρμόδιος για την τοπική αυτοδιοίκηση…) κ. Λιάκος συστεγάζεται στον Ασπρόπυργο με το λογιστικό γραφείο της αδελφής του. Το «περίεργο» είναι ότι το συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο επιλέγουν για απευθείας αναθέσεις οι Δήμοι Πόρου, Ύδρας, Σπετσών, Αίγινας, Αγκιστρίου και Κυθήρων!!!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Οι νησιωτικοί αυτοί Δήμοι την περίοδο 2020-2026 υπέγραψαν συμβάσεις συνολικού ύψους 1.144.796,40 για λογιστικές, οικονομικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες με το συγκεκριμένο λογιστικό γραφείο στον Ασπρόπυργο…

Ενδεικτικό είναι πως ο Δήμος Κυθήρων υπέγραψε τρεις συμβάσεις μέσα σε δύο ημέρες το 2024 συνολικού ύψους 89.400 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ στην Ύδρα δύο αποφάσεις του δήμου, την ίδια ημέρα, προβλέπουν 73.680,80 ευρώ για υπηρεσίες του 2026…

Η ΕΛ.Α.Σ. απαιτεί την άμεση διερεύνηση των συγκεκριμένων καταγγελιών. Η κυβέρνηση και οι διοικήσεις των συγκεκριμένων Δήμων οφείλουν να απαντήσουν:

- Πως η κυβέρνηση εγγυάται την διαφάνεια και την ισονομία όταν ο αρμόδιος για την τοπική αυτοδιοίκηση υφυπουργός είναι επιβλέπων των Δήμων που αναθέτουν εργασίες στην αδελφή του;

- Γιατί οι Δήμοι προχώρησαν σε αναθέσεις με χωριστές περιγραφές εργασιών, ακόμη και για αποφάσεις της ίδιας ημέρας;

- Όταν οι ανάγκες λογιστικής υποστήριξης ενός Δήμου είναι σταθερές και προβλέψιμες, γιατί δεν προκηρύσσεται ένας ανοιχτός διαγωνισμός;

Η ΕΛ.Α.Σ. ερωτά την κυβέρνηση αν εκτιμά ότι υπάρχει αθέμιτη παρέμβαση ή σύγκρουση συμφερόντων.

Πρόσφατα, στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε αρνητικά στις απευθείας αναθέσεις από τους Δήμους, επισημαίνοντας την ανάγκη αυτοκριτικής και διορθωτικών κινήσεων. Τώρα που οι απευθείας αναθέσεις κατευθύνονται σε συγγενικό πρόσωπο κυβερνητικού στελέχους, νοιώθει κάποιος ότι πρέπει να απολογηθεί;».