Προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη πήρε η 34χρονη και οι δυο ανήλικες κόρες της.

Φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πυρκαγιά στο υπόγειο του κτιρίου στο Ζεφύρι ρίχνει η σημερινή (15/11) απολογία της 34χρονης μητέρας δύο ανήλικων κοριτσιών στους ανακριτικούς υπαλλήλους του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σύμφωνα με το ΣΚΑΪ, η 34χρονη υποστήριξε μιλώντας στις αρχές ότι αυτή ήταν εκείνη που έδωσε εντολή στην κόρη της να ρίξει τις στάχτες στο υπόγειο του κτιρίου στο Ζεφύρι, όπου βρίσκονταν απορρίμματα με αποτέλεσμα να ξεσπάσει φωτιά.

Σε ερώτηση για ποιον λόγο επέλεξε να πετάξει τις στάχτες και τα κάρβουνα σε έναν κλειστό χώρο μαζί με σκουπίδια, φέρεται να απάντησε: «Δεν είχα πού αλλού να τα πετάξω και τα τοποθετούσα σε ένα βουναλάκι από στάχτη στην είσοδο». Η ίδια πρόσθεσε ότι αποτελούσε συνήθης τακτική της οικογένειας σε καθημερινή βάση, ενώ ισχυρίστηκε ότι και άλλοι κάτοικοι συνήθιζαν να πετάνε εκεί τις στάχτες.

Στην κατάθεσή της, η γυναίκα αναφέρθηκε και στις συνθήκες διαβίωσης της οικογένειας, τονίζοντας ότι το κτίριο δεν είχε ηλεκτροδότηση.Όπως είπε, για τον φωτισμό των χώρων χρησιμοποιούσαν τους φακούς των κινητών τηλεφώνων τους, ενώ για τη θέρμανση είχαν τη σόμπα.

Τέλος, στην κατάθεσή της στους ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής, ζήτησε συγγνώμη για όσα συνέβησαν, τονίζοντας ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει το κακό.

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Απολογούνται την Τρίτη η 34χρονη και οι δυο ανήλικες κόρες της

Στο μεταξύ, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος της 34χρονης γυναίκας που συνελήφθη μαζί με τις κόρες της. Μάλιστα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Η δίωξη σε βάρος της γυναίκας Ρομά αφορά κατηγορία για εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Η ίδια κατηγορία βαρύνει πλέον και τον 44χρονο σύζυγο της κατηγορούμενης, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί από τις αρχές και σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Οι δύο κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 13 και 16 ετών, είναι αντιμέτωπες με την ίδια κατηγορία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πυρκαγιά που κόστισε τις ζωές των δύο πυροσβεστών προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα, που φέρεται να τοποθετούσε το ζευγάρι στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου.

Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή του Ζεφυρίου, στον Δήμο Φυλής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη και έναν 23χρονο πυροσβέστη, ο οποίος είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα, έχοντας αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

Ένας ακόμη πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου παραμένουν υπό διερεύνηση. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία εξαιτίας των καπνών ή να καταπλακώθηκαν από δομικά υλικά που κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Παράλληλα με την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα και να διερευνηθούν όλες οι παράμετροι της επιχείρησης.