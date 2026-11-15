Αναζητείται ο 44χρονος σύζυγός της και πατέρας των παιδιών.

Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος της 34χρονης γυναίκας που συνελήφθη μαζί με τις κόρες της, μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες Σάββατο 14 Νοεμβρίου σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο πυροσβέστες και ένας ακόμη να τραυματιστεί. Μάλιστα, οι τρεις πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Τρίτη.

Η δίωξη σε βάρος της γυναίκας Ρομά αφορά κατηγορία για εμπρησμό που είχε σαν αποτέλεσμα το θάνατο άλλου. Η ίδια κατηγορία βαρύνει πλέον και τον 44χρονο σύζυγο της κατηγορούμενης, ο οποίος δεν έχει εντοπιστεί από τις αρχές και σε βάρος του εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης.

Οι δύο κόρες του ζευγαριού, ηλικίας 13 και 16 ετών, είναι αντιμέτωπες με την ίδια κατηγορία. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πυρκαγιά που κόστισε τις ζωές των δύο πυροσβεστών προκλήθηκε από υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα, που φέρεται να τοποθετούσε το ζευγάρι στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου. Κατά την Πυροσβεστική: «Η εναπόθεση των υπολειμμάτων, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, συνδέεται άρρηκτα ως προς την αιτιώδη σύνδεσή της με την εκδήλωση της πυρκαγιάς». Την υπόθεση θα χειριστεί Ανακριτής ενώπιον του οποίου οδηγήθηκαν οι τρεις κατηγορούμενες.

Τα υπολείμματα της ξυλόσομπας που εξετάζουν οι Αρχές

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, από το προανακριτικό υλικό προκύπτει ότι η 34χρονη, ο σύζυγός της και οι δύο ανήλικες κόρες τους φέρονται να εναπόθεταν στο κλιμακοστάσιο του κτιρίου στάχτες και άλλα υπολείμματα καύσης από ξυλόσομπα, την οποία χρησιμοποιούσαν στον ισόγειο χώρο όπου διέμεναν.

Κατά την αυτοψία στο σημείο εντοπίστηκαν επίσης απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάστηκαν προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες εκδήλωσης και εξάπλωσης της πυρκαγιάς.

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Οι αρμόδιες υπηρεσίες εκτιμούν, με βάση τα μέχρι στιγμής ευρήματα, ότι η απόρριψη των συγκεκριμένων υπολειμμάτων συνδέεται αιτιωδώς με την εκδήλωση της φωτιάς. Ωστόσο, η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και εξετάζονται όλα τα στοιχεία για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Πώς έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες

Η τραγωδία σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου, όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε κτίριο επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή του Ζεφυρίου, στον Δήμο Φυλής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους. Πρόκειται για έναν 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη και έναν 23χρονο πυροσβέστη, ο οποίος είχε ορκιστεί μόλις δύο μήνες νωρίτερα, έχοντας αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας.

Ένας ακόμη πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο πυροσβέστες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του κτιρίου παραμένουν υπό διερεύνηση. Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται είναι το ενδεχόμενο να έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία εξαιτίας των καπνών ή να καταπλακώθηκαν από δομικά υλικά που κατέρρευσαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις συνθήκες της τραγωδίας

Παράλληλα με την ποινική διερεύνηση της υπόθεσης, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το Πυροσβεστικό Σώμα, προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα και να διερευνηθούν όλες οι παράμετροι της επιχείρησης.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, συνεχίζει τη συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων από τον χώρο της πυρκαγιάς.