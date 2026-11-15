Η κατοχή μετρητών εκτός τραπεζικού συστήματος δεν αποτελεί από μόνη της φορολογική παράβαση. Ωστόσο, όταν τα χρήματα εμφανίζονται σε τραπεζικό λογαριασμό, η φορολογική διοίκηση μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις για την προέλευσή τους.

Στο μικροσκόπιο της εφορίας μπορούν να βρεθούν τα μετρητά που διατηρούν οι φορολογούμενοι στο σπίτι και αποφασίζουν να καταθέσουν στην τράπεζα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγάλα ποσά που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους.

Η απόφαση 484/2026 του Συμβουλίου της Επικρατείας ξεκαθαρίζει πότε μια τραπεζική κατάθεση μπορεί να θεωρηθεί αδήλωτο εισόδημα, αλλά και ποιες αποδείξεις απαιτούνται όταν ο φορολογούμενος επικαλείται αποταμιεύσεις προηγούμενων ετών.

Η κατοχή μετρητών εκτός τραπεζικού συστήματος δεν αποτελεί από μόνη της φορολογική παράβαση. Ωστόσο, όταν τα χρήματα εμφανίζονται σε τραπεζικό λογαριασμό, η φορολογική διοίκηση μπορεί να ζητήσει εξηγήσεις για την προέλευσή τους. Ιδιαίτερη σημασία έχει η περίπτωση φορολογουμένων που έχουν συγκεντρώσει χρήματα από μισθούς, συντάξεις, αποζημιώσεις ή άλλες πηγές και τα διατηρούν για χρόνια στο σπίτι. Εάν αποφασίσουν να τα καταθέσουν στην τράπεζα, δεν αρκεί να ισχυριστούν ότι πρόκειται για παλιές οικονομίες. Θα πρέπει να μπορούν να συνδέσουν τα συγκεκριμένα ποσά με προηγούμενα εισοδήματα ή αποταμιεύσεις, προσκομίζοντας τα κατάλληλα δικαιολογητικά.

Η εφορία δεν μπορεί να αντιμετωπίζει αυτομάτως κάθε τραπεζική πίστωση ως νέο εισόδημα του έτους κατάθεσης

Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα φορολογουμένου που καταθέτει 80.000 ευρώ και υποστηρίζει ότι τα είχε συγκεντρώσει σταδιακά τα προηγούμενα χρόνια. Εάν δεν διαθέτει στοιχεία που να τεκμηριώνουν τον ισχυρισμό του, όπως παλαιότερες αναλήψεις μετρητών, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών ή άλλα αποδεικτικά έγγραφα, η εφορία μπορεί να αντιμετωπίσει το ποσό ως αδικαιολόγητη προσαύξηση περιουσίας και να το θεωρήσει αδήλωτο εισόδημα. Αντίθετα, όταν αποδεικνύεται ότι τα χρήματα είχαν ήδη αποκτηθεί νόμιμα σε προηγούμενο έτος, η μεταγενέστερη μεταφορά τους δεν συνιστά αυτομάτως νέο φορολογητέο εισόδημα.

Η απόφαση του ΣτΕ διευκρινίζει επίσης ότι το βάρος απόδειξης του χρόνου κατά τον οποίο προέκυψε η περιουσιακή προσαύξηση ανήκει στη φορολογική διοίκηση και όχι στον φορολογούμενο. Έτσι, η εφορία δεν μπορεί να αντιμετωπίζει αυτομάτως κάθε τραπεζική πίστωση ως νέο εισόδημα του έτους κατάθεσης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεταφορές μεταξύ προσωπικών λογαριασμών. Από την άλλη πλευρά, όποιος επικαλείται παλαιότερες αποταμιεύσεις πρέπει να τεκμηριώνει συγκεκριμένα την προέλευση των χρημάτων.