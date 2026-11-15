Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2026, με χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να περιμένουν την πληρωμή που θα προσφέρει σημαντική οικονομική ανάσα ενόψει των εορτών.

Η καταβολή του δώρου αποτελεί υποχρέωση των εργοδοτών και αφορά τόσο τους εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης όσο και όσους εργάζονται με μερική ή εκ περιτροπής απασχόληση. Το ποσό που θα λάβει κάθε δικαιούχος εξαρτάται από τις τακτικές αποδοχές του, τη διάρκεια της εργασιακής του σχέσης και τις ημέρες που συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό του.

Πότε πληρώνεται το Δώρο Χριστουγέννων 2026

Η καταληκτική ημερομηνία καταβολής του Δώρου Χριστουγέννων για το 2026 είναι η Δευτέρα 21 Δεκεμβρίου. Οι εργοδότες έχουν τη δυνατότητα να καταβάλουν το ποσό νωρίτερα, ωστόσο δεν μπορούν να μεταθέσουν την πληρωμή πέρα από τη νόμιμη προθεσμία. Το δώρο καταβάλλεται αποκλειστικά σε χρήμα και δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί από προϊόντα, δωροεπιταγές ή άλλες παροχές σε είδος.

Ποιοι εργαζόμενοι το δικαιούνται

Δικαιούχοι είναι οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, ανεξάρτητα από τη μορφή της σύμβασής τους.

Ειδικότερα, το δώρο δικαιούνται:

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Εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης.

Εργαζόμενοι μερικής απασχόλησης.

Εργαζόμενοι με συμβάσεις ορισμένου ή αορίστου χρόνου.

Εργαζόμενοι με εκ περιτροπής απασχόληση.

Εργαζόμενοι που προσλήφθηκαν ή αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου υπολογισμού, για το διάστημα που δικαιούνται.

Το δικαίωμα στο δώρο δεν χάνεται επειδή ένας εργαζόμενος δεν απασχολήθηκε ολόκληρο το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση καταβάλλεται η αντίστοιχη αναλογία.

Πώς υπολογίζεται το ποσό

Για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων λαμβάνεται υπόψη η περίοδος από την 1η Μαΐου έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026. Όσοι εργάστηκαν συνεχώς στον ίδιο εργοδότη σε ολόκληρο αυτό το διάστημα δικαιούνται:

Έναν μηνιαίο μισθό, εφόσον αμείβονται με μισθό.

25 ημερομίσθια, εφόσον αμείβονται με ημερομίσθιο.

Για όσους εργάστηκαν μικρότερο χρονικό διάστημα, ο υπολογισμός γίνεται αναλογικά. Συγκεκριμένα, για κάθε 19 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης αντιστοιχούν τα 2/25 του μηνιαίου μισθού ή δύο ημερομίσθια. Για μικρότερα διαστήματα καταβάλλεται ανάλογο κλάσμα. Στο ποσό συνυπολογίζεται και η αναλογία του επιδόματος αδείας, με αποτέλεσμα το τελικό μικτό δώρο να προσαυξάνεται με τον σχετικό συντελεστή.

Ποιος μισθός λαμβάνεται υπόψη

Η βάση υπολογισμού είναι οι τακτικές αποδοχές που καταβάλλονται στις 10 Δεκεμβρίου. Εάν η εργασιακή σχέση έχει λυθεί νωρίτερα, λαμβάνονται υπόψη οι αποδοχές που ίσχυαν κατά την ημερομηνία λύσης της. Στις τακτικές αποδοχές μπορούν να περιλαμβάνονται και πρόσθετες παροχές που καταβάλλονται σταθερά και πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. Το τελικό καθαρό ποσό διαμορφώνεται μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων ασφαλιστικών και φορολογικών κρατήσεων.

Τι ισχύει για άδειες και απουσίες

Στον χρόνο που λαμβάνεται υπόψη για το Δώρο Χριστουγέννων συνυπολογίζονται οι ημέρες νόμιμης απουσίας, όπως η κανονική ετήσια άδεια και η άδεια μητρότητας. Για τις περιπτώσεις ασθένειας ισχύουν ειδικοί κανόνες. Συγκεκριμένα, συνυπολογίζονται τα διαστήματα ασθένειας για τα οποία δεν καταβάλλεται επίδομα από τον ασφαλιστικό φορέα, ενώ αφαιρούνται οι ημέρες για τις οποίες καταβάλλεται σχετικό επίδομα ασθενείας.

Τι γίνεται αν ο εργοδότης δεν καταβάλει το δώρο

Η μη καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων εντός της νόμιμης προθεσμίας αποτελεί παράβαση της εργατικής νομοθεσίας. Οι εργαζόμενοι που δεν λάβουν το ποσό που δικαιούνται μπορούν να απευθυνθούν στην Επιθεώρηση Εργασίας και να υποβάλουν καταγγελία. Παράλληλα, προβλέπονται διαδικασίες για την επιβολή των νόμιμων κυρώσεων σε βάρος των εργοδοτών που δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους.

Πώς μπορούν οι εργαζόμενοι να υπολογίσουν το δώρο τους

Οι εργαζόμενοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την ηλεκτρονική εφαρμογή του Κέντρου Πληροφόρησης Εργαζομένων και Ανέργων της ΓΣΕΕ (ΚΕΠΕΑ). Μέσα από την εφαρμογή μπορούν να υπολογίσουν το ποσό που δικαιούνται, συμπληρώνοντας στοιχεία όπως οι αποδοχές τους και το χρονικό διάστημα απασχόλησης. Με την εορταστική περίοδο να πλησιάζει, το Δώρο Χριστουγέννων αποτελεί σημαντική οικονομική ενίσχυση για τους μισθωτούς, ιδιαίτερα σε μια περίοδο αυξημένων οικογενειακών υποχρεώσεων.