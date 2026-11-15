Προσοχή στην προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου.

Νωρίτερα από το συνηθισμένο αναμένεται να καταβληθεί το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα για τον Δεκέμβριο του 2026, προσφέροντας οικονομική ανάσα σε χιλιάδες ευάλωτα νοικοκυριά ενόψει των Χριστουγέννων. Ο προγραμματισμός προβλέπει την επίσπευση της πληρωμής από τον ΟΠΕΚΑ, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν στη διάθεσή τους τα χρήματα πριν από τις γιορτές. Ωστόσο, ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται από όσους πρέπει να ανανεώσουν την αίτησή τους, καθώς υπάρχει κίνδυνος να μείνουν εκτός πληρωμής.

Πότε αναμένεται η πληρωμή του Δεκεμβρίου

Η κανονική ημερομηνία καταβολής του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος είναι η τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα. Για τον Δεκέμβριο του 2026, η ημερομηνία αυτή είναι η Πέμπτη 31 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πληρωμή αναμένεται να πραγματοποιηθεί περίπου δέκα ημέρες νωρίτερα, με στόχο οι δικαιούχοι να λάβουν την ενίσχυση πριν από τα Χριστούγεννα. Η ακριβής ημερομηνία πίστωσης των χρημάτων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί και αναμένεται η σχετική ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΑ.

Προσοχή στην προθεσμία της 30ής Νοεμβρίου

Το σημαντικότερο σημείο για τους δικαιούχους είναι η ισχύς της αίτησής τους. Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα εγκρίνεται για χρονικό διάστημα έξι μηνών και, μετά τη λήξη του, απαιτείται νέα αίτηση για τη συνέχιση της καταβολής. Όσοι έχουν δει την έγκρισή τους να λήγει ή πρόκειται να λήξει πρέπει να ελέγξουν εγκαίρως τα στοιχεία τους και, εφόσον απαιτείται, να υποβάλουν νέα αίτηση έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Σε διαφορετική περίπτωση, ενδέχεται να μη συμπεριληφθούν στην πληρωμή του Δεκεμβρίου. Η υποβολή της αίτησης γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της σχετικής υπηρεσίας του gov.gr, με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet.

Πόσα χρήματα δικαιούνται τα νοικοκυριά

Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης εξαρτάται από τη σύνθεση και το εισόδημα του νοικοκυριού.

Το εγγυημένο μηνιαίο ποσό διαμορφώνεται ως εξής:

216 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

Επιπλέον 108 ευρώ για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος.

Επιπλέον 54 ευρώ για κάθε ανήλικο μέλος.

Για παράδειγμα, ένα νοικοκυριό με δύο ενήλικες και δύο ανήλικα παιδιά έχει εγγυημένο ποσό 432 ευρώ τον μήνα.

Το ανώτατο εγγυημένο μηνιαίο ποσό δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 972 ευρώ.

Τα παραπάνω αποτελούν ποσά αναφοράς. Η ενίσχυση που τελικά καταβάλλεται μπορεί να είναι χαμηλότερη, ανάλογα με το εισόδημα που λαμβάνεται υπόψη.

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Ποιοι μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα

Το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα απευθύνεται σε νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν συνθήκες οικονομικής δυσκολίας και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και άλλα κριτήρια. Για τον έλεγχο των εισοδηματικών προϋποθέσεων εξετάζεται το εισόδημα των έξι μηνών πριν από την αίτηση. Το ανώτατο επιτρεπόμενο εισόδημα για το συγκεκριμένο διάστημα συνδέεται με τη σύνθεση του νοικοκυριού και το αντίστοιχο εγγυημένο ποσό. Παράλληλα, εξετάζονται τα προβλεπόμενα περιουσιακά κριτήρια και οι λοιπές προϋποθέσεις συμμετοχής.

Τι πρέπει να κάνουν τώρα οι δικαιούχοι

Οι πολίτες που λαμβάνουν ήδη το επίδομα καλούνται να ελέγξουν την ημερομηνία λήξης της εγκεκριμένης αίτησής τους. Εάν απαιτείται ανανέωση, θα πρέπει να ολοκληρώσουν τη διαδικασία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ώστε να αποφύγουν ενδεχόμενη διακοπή της παροχής. Εξίσου σημαντικό είναι να ελέγξουν την ορθότητα των δηλωμένων στοιχείων τους και να βεβαιωθούν ότι η αίτηση έχει εγκριθεί. Η πρόωρη καταβολή του Δεκεμβρίου αναμένεται να διευκολύνει τα ευάλωτα νοικοκυριά σε μια περίοδο αυξημένων αναγκών, με την έγκαιρη ανανέωση των αιτήσεων να αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση της οικονομικής στήριξης.