Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού έως και την Τετάρτη 18/11.

Με άστατο καιρό σε αρκετές περιοχές της χώρας ξεκινά η Κυριακή 15 Νοεμβρίου, καθώς βροχοπτώσεις αναμένονται κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα, ενώ οι βοριάδες θα κάνουν αισθητή την παρουσία τους στο Αιγαίο. Την ίδια ώρα, η θερμοκρασία θα ακολουθήσει πτωτική πορεία, διαμορφώνοντας ένα πιο χειμωνιάτικο σκηνικό, ιδιαίτερα στις βόρειες περιοχές.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την πρόγνωση του meteo, κατά τις πρωινές ώρες βροχές αναμένεται να εκδηλωθούν σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θράκης και της Θεσσαλίας, ενώ τα φαινόμενα θα επεκταθούν κατά τόπους στη Στερεά Ελλάδα και την Εύβοια. Ασθενέστερες βροχοπτώσεις δεν αποκλείεται να σημειωθούν και σε νησιωτικές περιοχές του βόρειου και κεντρικού Αιγαίου.

Ωστόσο, η εικόνα του καιρού αναμένεται να παρουσιάσει σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες. Τα φαινόμενα θα χάσουν την έντασή τους και θα περιοριστούν κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά τμήματα, με τις υπόλοιπες περιοχές να παρουσιάζουν πιο ήπιες καιρικές συνθήκες.

Παράλληλα, μέτριες συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης προβλέπονται κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας. Η μεταφορά σκόνης από την αφρικανική ήπειρο θα εμφανιστεί, πάντως, περιορισμένη σε σχέση με προηγούμενες ημέρες.

Πώς θα κινηθεί η θερμοκρασία

Σε χαμηλότερα επίπεδα θα διατηρηθεί ο υδράργυρος, με τις μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις να καταγράφονται ανάμεσα στη βόρεια ηπειρωτική Ελλάδα και τις νοτιότερες νησιωτικές περιοχές.

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Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 5 έως 12 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη θα φτάσει τους 14 βαθμούς, ξεκινώντας από τους 7.

Στην Ήπειρο το θερμόμετρο θα δείξει από 6 έως 20 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλία θα κινηθεί μεταξύ 8 και 16 βαθμών. Στα κεντρικά ηπειρωτικά οι τιμές θα κυμανθούν από 6 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στην Πελοπόννησο αναμένονται θερμοκρασίες από 7 έως 21 βαθμούς, ενώ στην Κρήτη ο υδράργυρος θα φτάσει έως τους 23 βαθμούς. Στα Επτάνησα θα κυμανθεί από 11 έως 20 βαθμούς.

Στα νησιά του Βόρειου και Βορειοανατολικού Αιγαίου η θερμοκρασία θα διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 18 βαθμών, ενώ στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Αισθητή θα είναι και η παρουσία των ανέμων, κυρίως στις θαλάσσιες περιοχές του Αιγαίου. Συγκεκριμένα, θα πνέουν από βόρειες έως βορειοανατολικές διευθύνσεις, με ένταση 4-5 μποφόρ, ενώ στα Δωδεκάνησα θα επικρατήσουν βόρειοι έως βορειοδυτικοί άνεμοι.

Αντίθετα, στο Ιόνιο οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα από την έντασή τους.

Ο καιρός από αύριο

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου

Στα δυτικά και τα βόρεια νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές, κυρίως στα δυτικά, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και μόνο στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 16 με 18 και στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες τις πρωινές ώρες και από το απόγευμα βελτίωση.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Τετάρτη 18 Νοεμβρίου

Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο, όπου θα σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.