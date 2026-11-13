Ο καιρός μέχρι και … από τον Σάκη Αρναούτογλου.

Επιμένουν οι βροχές το Σάββατο αλλά όχι παντού. Σύμφωνα με το νέο βίντεο του Σάκη Αρναούτογλου, φαινόμενα θα έχουμε σε Αγρίνιο, Πρέβεζα, Ιωάννινα και Κέρκυρα, ενώ το πρωί θα επεκταθούν μέχρι και τη Φλώρινα. Από το μεσημέρι και μετά νέες βροχές θα έχουμε σε Ξάνθη και Αλεξανδρούπολη και μέχρι το βράδυ τα φαινόμενα θα έχουν «μπει» σε Χαλκιδική, Μυτιλήνη, Χίο και Σάμο.

Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά θα κυμανθεί από 21 έως 24 βαθμούς, στα δυτικά στους 23 και στα ανατολικά μέχρι 22 βαθμούς.

Την Κυριακή και από το βράδυ σε κλοιό νέων βροχοπτώσεων μπαίνουν ξανά τα δυτικά. Όμως από την Τετάρτη ο καιρός αγριεύει με νέες έντονες καταιγίδες στα δυτικά μέχρι και τα κεντρικά ηπειρωτικά και την Πελοπόννησο.

Πολύ ισχυρά φαινόμενα θα έχουμε σε Ιωάννινα, Πρέβεζα και Καρδίτσα.

Πολλές βροχές θα έχουμε και από τις Σέρρες, τη Δράμα, την Ξάνθη και την Καβάλα μέχρι όλα τα ανατολικά νησιωτικά.

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Από 19 και 20 οι βροχές υποχωρούν και μέχρι τις 24/11 δεν αναμένονται βροχές.

Πάντως σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου το κρύο μας επισκέπτεται για τα καλά από 19/11 και μετά.

Δείτε το βίντεο του καιρού από τον Σάκη Αρναούτογλου

{https://www.youtube.com/watch?v=PfHLGvdztQE}