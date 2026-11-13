Όσα αλλάζουν για τους ψαράδες και τους υδατοκαλλιεργητές μετά την εισήγηση Αρναούτογλου.

Πολιτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της ΕΕ, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για τον νέο κανονισμό στατιστικών αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, μετά την εισήγηση Αρναούτογλου.

Ειδικότερα, μια σημαντική συμφωνία για το μέλλον της ευρωπαϊκής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας επιτεύχθηκε χθες στις Βρυξέλλες, με καθοριστική συμμετοχή του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος, ως εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων για την αναθεώρηση του ευρωπαϊκού κανονισμού σχετικά με τις στατιστικές αλιείας και υδατοκαλλιέργειας.

Η πολιτική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της ΕΕ σηματοδοτεί ένα ουσιαστικό βήμα προς λιγότερη γραφειοκρατία, μεγαλύτερη διαφάνεια και ευρωπαϊκές πολιτικές που θα στηρίζονται στις πραγματικές οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες των ανθρώπων της θάλασσας.

Για πρώτη φορά, το νέο ενιαίο στατιστικό πλαίσιο θα δίνει μεγαλύτερη έμφαση όχι μόνο στην παραγωγή και στα αλιευτικά δεδομένα, αλλά και στην κοινωνική και οικονομική πραγματικότητα των επαγγελματιών του κλάδου.

Πίσω από κάθε αλιευτικό σκάφος υπάρχει ένας άνθρωπος, μια οικογένεια, μια τοπική οικονομία. Και αυτή η πραγματικότητα πρέπει να αποτυπώνεται στις ευρωπαϊκές αποφάσεις.

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Τι αλλάζει με τη συμφωνία

Με τη συμφωνία που επιτεύχθηκε, προωθούνται σημαντικές αλλαγές:

Λιγότερη γραφειοκρατία: Απλούστευση των διαδικασιών και περιορισμός των επικαλυπτόμενων υποχρεώσεων υποβολής στοιχείων, ώστε να αποφεύγονται οι διπλές καταγραφές και οι περιττές διοικητικές επιβαρύνσεις.

Περισσότερα κοινωνικά και οικονομικά δεδομένα: Καλύτερη αποτύπωση της απασχόλησης, των εισοδημάτων, της ηλικιακής και δημογραφικής σύνθεσης, της συμμετοχής των γυναικών και του μορφωτικού επιπέδου στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.

Μεγαλύτερη διαφάνεια: Δημιουργία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μιας νέας, εύχρηστης και διαδραστικής διαδικτυακής πύλης, μέσω της οποίας οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση στα σχετικά ευρωπαϊκά δεδομένα. Η πύλη προβλέπεται να λειτουργήσει εντός τριών ετών.

Καλύτερη περιβαλλοντική πληροφόρηση: Όπου είναι εφικτό, θα δημοσιοποιούνται στοιχεία για τις εκπομπές των αλιευτικών σκαφών, την κατανάλωση νερού στις υδατοκαλλιέργειες, τα απολεσθέντα αλιευτικά εργαλεία και σοβαρές παραβάσεις που σχετίζονται με την αλιεία και το περιβάλλον.

Ένα ενιαίο ευρωπαϊκό πλαίσιο: Πέντε διαφορετικοί κανονισμοί αντικαθίστανται από ένα συνεκτικό σύστημα, που θα επιτρέπει πιο αξιόπιστες και συγκρίσιμες στατιστικές μεταξύ των κρατών μελών.

Σάκης Αρναούτογλου: «Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε πολιτικές για τους ψαράδες χωρίς να γνωρίζουμε πώς ζουν»

Μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων, ο Σάκης Αρναούτογλου δήλωσε:

«Πετύχαμε τους στόχους που θέσαμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου, μείωση της γραφειοκρατίας και ενσωμάτωση κοινωνικοοικονομικών δεδομένων, ώστε να έχουμε πραγματική εικόνα για την κατάσταση στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια.

Δεν μπορούμε να σχεδιάζουμε αποτελεσματικές ευρωπαϊκές πολιτικές για τους ψαράδες και τους παραγωγούς υδατοκαλλιέργειας, αν δεν γνωρίζουμε τις πραγματικές συνθήκες στις οποίες εργάζονται και ζουν.

Η αλιεία δεν είναι μόνο τόνοι αλιευμάτων και αριθμοί σκαφών. Είναι θέσεις εργασίας, οικογενειακά εισοδήματα, μικρές επιχειρήσεις και παράκτιες κοινότητες που αγωνίζονται να παραμείνουν ζωντανές.

Με τη συμφωνία αυτή κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα ώστε οι ευρωπαϊκές αποφάσεις να στηρίζονται σε πιο αξιόπιστα και ολοκληρωμένα στοιχεία, να ανταποκρίνονται καλύτερα στις πραγματικές ανάγκες του κλάδου και να συμβάλλουν στη διαμόρφωση πιο δίκαιων και αποτελεσματικών πολιτικών.

Για εμάς, το ζητούμενο είναι ξεκάθαρο: λιγότερα χαρτιά για τους ανθρώπους της παραγωγής, περισσότερη γνώση για τις ανάγκες τους και καλύτερες ευρωπαϊκές αποφάσεις για το μέλλον τους.»

Το επόμενο βήμα

Η συμφωνία αποτελεί το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της ΕΕ, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας.

Το συμφωνημένο κείμενο θα υποβληθεί προς έγκριση στην Επιτροπή Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στη συνέχεια στην Ολομέλεια, πριν από την ολοκλήρωση της νομοθετικής διαδικασίας.

Η εξέλιξη αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, διαφανούς και αποτελεσματικού ευρωπαϊκού συστήματος στατιστικών, που θα μπορεί να υποστηρίζει καλύτερα τη χάραξη πολιτικής για την αλιεία, την υδατοκαλλιέργεια και τις παράκτιες περιοχές της Ευρώπης.