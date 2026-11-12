Δεν αρκεί να προετοιμάζεται ο πολίτης. Πρέπει να είναι προετοιμασμένη και η Πολιτεία. Μπορούν τα νοσοκομεία, οι τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης να συνεχίσουν να λειτουργούν σε μια σοβαρή κρίση; Υπάρχουν εφεδρικά συστήματα και έχουν δοκιμαστεί στην πράξη;

Οι συζητήσεις για τις υβριδικές επιθέσεις και το λεγόμενο «σακίδιο των 72 ωρών» έχουν προκαλέσει εύλογα ερωτήματα.

Κινδυνεύουμε από κάποια επικείμενη επίθεση; Γιατί η Ευρώπη μάς ζητά να προετοιμαστούμε;

Ας ξεκαθαρίσουμε κάτι από την αρχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ανακοινώσει ότι επίκειται πόλεμος ή συγκεκριμένη επίθεση στην Ελλάδα. Οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορούν την προετοιμασία των πολιτών για διαφορετικές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, από φυσικές καταστροφές και μεγάλες διακοπές ηλεκτροδότησης μέχρι κυβερνοεπιθέσεις και άλλες εχθρικές ενέργειες.

Οι λεγόμενες υβριδικές επιθέσεις αποτελούν πραγματική απειλή. Μπορούν να συνδυάζουν κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές σε κρίσιμες υποδομές και οργανωμένη παραπληροφόρηση, με σκοπό να προκαλέσουν αναστάτωση και να αποσταθεροποιήσουν μια χώρα.

Αυτό δεν σημαίνει, βέβαια, ότι κάθε τεχνική βλάβη ή διακοπή ρεύματος αποτελεί εχθρική ενέργεια.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γιατί όμως γίνεται λόγος για 72 ώρες; Επειδή τις πρώτες ημέρες μιας σοβαρής κρίσης οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μεγάλη πίεση. Η Κομισιόν συστήνει στα νοικοκυριά να διαθέτουν βασικά εφόδια, όπως πόσιμο νερό, τρόφιμα μακράς διαρκείας, απαραίτητα φάρμακα, φακό, ραδιόφωνο με μπαταρίες, φορητό φορτιστή και λίγα μετρητά. Δεν πρόκειται για υποχρέωση αγοράς ειδικού εξοπλισμού ούτε για προειδοποίηση επικείμενης καταστροφής.

Υπάρχει όμως μια διάσταση που θεωρώ ακόμη σημαντικότερη. Δεν αρκεί να προετοιμάζεται ο πολίτης. Πρέπει να είναι προετοιμασμένη και η Πολιτεία. Μπορούν τα νοσοκομεία, οι τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα ηλεκτροδότησης και ύδρευσης να συνεχίσουν να λειτουργούν σε μια σοβαρή κρίση; Υπάρχουν εφεδρικά συστήματα και έχουν δοκιμαστεί στην πράξη;

Για την Ελλάδα, με τα πολλά νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές, αυτά τα ερωτήματα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία. Το ίδιο ισχύει για την προστασία ηλικιωμένων, ανθρώπων με αναπηρία και οικονομικά ευάλωτων οικογενειών. Η ασφάλεια δεν μπορεί να είναι προνόμιο όσων έχουν τη δυνατότητα να προετοιμαστούν μόνοι τους.

Αυτή την ανάγκη για ουσιαστική πρόληψη αναδεικνύω και μέσα από τη δουλειά μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ζητώντας καλύτερη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων, αποτελεσματικότερη προετοιμασία και λογοδοσία για τα αποτελέσματα.

Η απάντηση στους πραγματικούς κινδύνους δεν είναι ούτε ο πανικός ούτε ο εφησυχασμός. Είναι η αξιόπιστη ενημέρωση, η πρόληψη και η συνεργασία.

Γιατί η πραγματική ασφάλεια δεν μετριέται μόνο από το τι έχει μέσα το σακίδιο του πολίτη, αλλά κυρίως από το πόσο καλά έχει προετοιμαστεί η Πολιτεία για να τον προστατεύσει.



(O Σάκης Αρναούτογλου είναι ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής)