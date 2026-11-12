Το Ταμείο Ανάκαμψης, ο λογαριασμός των απεντάξεων και η αλλαγή express στο νόμο, η Action Greece, ο Βαγγέλης Λιόλιος και η POINT.80, το κινεζικό στοίχημα της Autohellas, η AeroVironment, το «drone καμικάζι» και το «σκοιλ ελικικου»

Ταμείο Ανάκαμψης: Ο λογαριασμός των απεντάξεων

Χρηματοδοτική διέξοδο σε έργα που απεντάσσονται από το Ταμείο Ανάκαμψης ή περιορίζεται το φυσικό και οικονομικό αντικείμενό τους δίνει το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, επιτρέποντας την κάλυψη συμβατικών υποχρεώσεων από εθνικούς αναπτυξιακούς πόρους. Η ρύθμιση περιλαμβάνεται στο άρθρο 18 του νομοσχεδίου για την Ενίσχυση των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση έως τις 16 Νοεμβρίου 2026 και αντικαθιστά το άρθρο 40 του νόμου 5294/2026, το οποίο ισχύει από τις 8 Απριλίου 2026 (πρόκειται για ριζική αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου, μόλις επτά μήνες μετά τη θέσπισή του).

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Εάν ένα έργο είχε εξασφαλίσει χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά στη συνέχεια απεντάχθηκε, θα υπάρχει η δυνατότητα να βρεθούν χρήματα από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030 για να πληρωθούν υποχρεώσεις που έχουν ήδη αναληφθεί. Η νέα ρύθμιση πηγαίνει όμως ένα βήμα παραπέρα. Δεν αφορά μόνο έργα που χάνουν ολόκληρη τη χρηματοδότησή τους – όπως προέβλεπε η διάταξη του Απριλίου- αλλά και εκείνα που συνεχίζονται με μικρότερο προϋπολογισμό ή λιγότερες εργασίες. Επιπλέον, καλύπτει και περιπτώσεις συμβάσεων που δεν έχουν ακόμη υπογραφεί, αλλά έχουν περάσει τον απαραίτητο έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Με απλά λόγια, δίνεται η δυνατότητα να βρεθεί άλλη πηγή χρηματοδότησης για υποχρεώσεις έργων που δεν μπορούν πλέον να καλυφθούν όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί.

Υπάρχει και μια ακόμη αλλαγή. Ενώ ο σημερινός νόμος ορίζει ξεκάθαρα ότι το αρμόδιο υπουργείο φροντίζει για τη μεταφορά της χρηματοδότησης, η νέα διάταξη δεν αναφέρει ρητά ποιος έχει αυτή την ευθύνη. Έτσι, ενώ δημιουργείται μια διέξοδος για έργα και αναδόχους, παραμένει ανοιχτό το βασικό ερώτημα: Ποια έργα θα πάρουν τελικά χρήματα, πόσα θα κοστίσουν και ποια νέα έργα μπορεί να μείνουν πίσω για να πληρωθούν οι παλιές υποχρεώσεις;

Ποιοι ωφελούνται;

Η νέα ρύθμιση δημιουργεί εύλογα ερωτήματα για το ποιοι τελικά ωφελούνται από τις κυβερνητικές επιλογές. Στην πράξη, η κυβέρνηση ανοίγει τον δρόμο ώστε εργολάβοι, κατασκευαστικές εταιρείες, εταιρείες πληροφορικής και ICT και άλλοι ανάδοχοι δημοσίων συμβάσεων να μπορούν να πληρωθούν από εθνικούς πόρους για υποχρεώσεις έργων που χάνουν την ευρωπαϊκή χρηματοδότησή τους. Η εξόφληση νόμιμων συμβατικών υποχρεώσεων είναι ασφαλώς αναγκαία. Ωστόσο, τίθεται ζήτημα προτεραιοτήτων. Γιατί να δεσμεύονται χρήματα από τα εθνικά αναπτυξιακά προγράμματα για παλαιότερες συμβάσεις, όταν οι ίδιοι πόροι θα μπορούσαν να χρηματοδοτήσουν νέες δημόσιες επενδύσεις; Το κρίσιμο ερώτημα είναι ποιοι ανάδοχοι θα ωφεληθούν, με ποια ποσά και με ποια κριτήρια θα επιλεγούν τα έργα. Η αντιπολίτευση οφείλει να ρωτήσει και η κυβέρνηση οφείλει να εξηγήσει εάν η ρύθμιση εξυπηρετεί την ολοκλήρωση αναγκαίων έργων ή εάν στην πράξη δίνει…

Η Action Greece

Κάποιοι χάρηκαν. Κάποιους τους έζωσαν τα φίδια. Η είδηση πως η ολλανδική αλυσίδα λιανικής Action, προετοιμάζει την είσοδό της στην ελληνική αγορά μέσω της σύστασης της ελληνικής ΙΚΕ, Action Greece, έκανε «θόρυβο» στην αγορά. Η ολλανδική φίρμα ανέθεσε τη διαδικασία σύστασης της ελληνικής θυγατρικής της στη δικηγορική εταιρεία Μπαχάς - Γραμματίδης (Bahas, Gramatidis & Partners), ενώ ως επικεφαλής της Action Greece τοποθετήθηκε ο Regional Director South Europe της ολλανδικής αλυσίδας, ο Philippe Maurice Pascal Levisse, ο οποίος από τον Μάιο του 2021 έως τον Απρίλιο του 2026, ήταν General Manager της εταιρείας στην Ιταλία. Μοναδικός εταίρος της Action Greece είναι η ολλανδική Action Holding B.V. η οποία και εισέφερε το εταιρικό κεφάλαιο των 5 εκατ. ευρώ της νεοσύστατης εταιρείας. Η Action Greece θα έχει ως βασικό αντικείμενο δραστηριότητας τη λειτουργία καταστημάτων λιανικής πώλησης τροφίμων και μη εδώδιμων ειδών, καθώς και τη διάθεση καταναλωτικών προϊόντων μέσω φυσικών καταστημάτων, ηλεκτρονικού εμπορίου και άλλων δικτύων πώλησης. Για να μην επαναλαμβάνουμε τα αυτονόητα, σε εκείνους που πιθανολογούμε πως δεν χάρηκαν με την έλευση της Action περιλαμβάνεται ο Απόστολος Βακάκης της Jumbo. Σε εκείνους που χάρηκαν συγκαταλέγεται κόσμος και κοσμάκης. Βλέπετε η είσοδος της ολλανδικής αλυσίδας Action στην ελληνική αγορά θα δημιουργήσει νέα δεδομένα τόσο στον κλάδο των logistics όσο και στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων, ιδιαίτερα εφόσον η εταιρεία προχωρήσει στην ανάπτυξη εκτεταμένου δικτύου καταστημάτων. Οπότε εκείνοι που θα αρχίσουν σύντομα να κτυπούν την πόρτα του Philippe Maurice Pascal Levisse θα είναι πολλοί…

Ο Βαγγέλης Λιόλιος και η POINT.80

Μπορεί ο Βαγγέλης Λιόλιος να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με σοβαρές περιπέτειες με τη Δικαιοσύνη, ωστόσο λίγες ημέρες πριν από τη σύλληψή του για την υπόθεση Basketgate ετοίμαζε μια νέα επιχειρηματική κίνηση. Στις 13 Οκτωβρίου 2026, μόλις οκτώ ημέρες πριν από τη σύλληψή του, κατατέθηκε στο όνομα του Βαγγέλη Λιόλιου, μέσω πληρεξούσιου δικηγόρου, αίτηση στο ελληνικό μητρώο σημάτων για την κατοχύρωση του εμπορικού σήματος POINT.80. Το νέο σήμα αφορά καλλυντικά και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, όπως κρέμες προσώπου και σώματος, αντηλιακά, σαμπουάν, προϊόντα μακιγιάζ, αντιγηραντικούς ορούς, αλλά και αντιβακτηριακά σαπούνια και σκευάσματα για την ακμή.

Ο Πατρινός επιχειρηματίας, γιατρός στο επάγγελμα, που έγινε γνωστός μέσα από την αλυσίδα Coffee Island και στη συνέχεια από την ενασχόλησή του με το μπάσκετ, αρχικά στον Προμηθέα Πατρών και αργότερα στην προεδρία της ΕΟΚ, φαίνεται πως είχε σχέδια δραστηριοποίησης και στην αγορά των καλλυντικών. Το ερώτημα είναι αν το νέο επιχειρηματικό σχέδιο θα προχωρήσει μετά τις τελευταίες εξελίξεις και αν το POINT.80 θα φτάσει τελικά στα «ράφια» των καταστημάτων. Πάντως, οι υπόλοιπες επιχειρηματικές δραστηριότητες του κ. Λιόλιου φαίνεται να συνεχίζονται κανονικά, με την οικογένεια και τους στενούς συνεργάτες του να κρατούν τα ηνία των επιχειρήσεων, όσο εκείνος βρίσκεται στις φυλακές Κορίνθου.

Η AeroVironment στην Ελλάδα

Στη σύσταση κοινής εταιρείας στην Ελλάδα προχώρησαν χθες η αμερικανική AeroVironment και η ελληνική Eyeonix, με αντικείμενο την εμπορία μη επανδρωμένων αεροσκαφών, αυτόνομων συστημάτων και προηγμένων αμυντικών τεχνολογιών. Η νέα εταιρεία, με την επωνυμία AV Eagle ΑΕ, συστάθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 100.000 ευρώ, με την αμερικανική πλευρά να διατηρεί τον έλεγχο μέσω συμμετοχής 80%. Η AeroVironment Inc., συμμετέχει στο αρχικό κεφάλαιο με 80.000 ευρώ, αποκτώντας 80.000 ονομαστικές μετοχές. Η ελληνική Eyeonix Telecommunications Systems and Applications ΑΕ μετέχει με 20.000 ευρώ που αναλογούν στο υπόλοιπο 20%. Σύμφωνα με το καταστατικό, αντικείμενο της AV Eagle είναι η εμπορία αυτόνομων συστημάτων, μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων (UAVs), περιπλανώμενων πυρομαχικών (loitering munitions) και συστημάτων αντιμετώπισης drones (Counter-UAS). Στις δραστηριότητές της περιλαμβάνονται επίσης το εμπόριο αεροσκαφών, εξαρτημάτων, ηλεκτρονικού εξοπλισμού και συστημάτων ανίχνευσης και ασφάλειας. Πρόεδρος του τετραμελούς Διοικητικού Συμβουλίου ορίστηκε ο Wahid Nawabi, αντιπρόεδρος η Kristy Benson και διευθύνων σύμβουλος ο Trace Stevenson. Στη διοίκηση συμμετέχει ως μέλος και ο Γιώργος Στρουζάκης, επικεφαλής της ελληνικής Eyeonix.

Το Switchblade

Η AeroVironment, εισηγμένη στο Nasdaq, διαθέτει ιστορία 55 ετών και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη αυτόνομων αμυντικών συστημάτων, περιπλανώμενων πυρομαχικών, τεχνολογιών αντιμετώπισης drones και διαστημικών εφαρμογών. Στα γνωστότερα προϊόντα της συγκαταλέγεται το Switchblade, το αποκαλούμενο «drone καμικάζι». Πρόκειται για φορητό μη επανδρωμένο σύστημα μιας χρήσης, το οποίο μπορεί να παραμένει στον αέρα αναζητώντας στόχο και στη συνέχεια να τον πλήττει, καταστρεφόμενο κατά την πρόσκρουση. Διαθέτει συστήματα παρατήρησης και καθοδήγησης που επιτρέπουν στον χειριστή να παρακολουθεί και να προσδιορίζει τον στόχο. Η αναφορά στο Switchblade έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα. Πριν από περίπου τέσσερις μήνες, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών ενέκρινε την πιθανή πώληση στην ελληνική πλευρά «περιπλανώμενων πυρομαχικών» Switchblade 300 Block 20, μέσω του προγράμματος Foreign Military Sales (FMS), με εκτιμώμενο κόστος 80,1 εκατ. δολαρίων. Η σχετική προμήθεια είχε λάβει την έγκριση του ΚΥΣΕΑ δύο χρόνια νωρίτερα.

Το «σκοιλ ελικικου»

Την AeroVironment αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα, η ελληνική Eyeonix, επικεφαλής της οποίας είναι ο προαναφερόμενος Γιώργος Στρουζάκης. Ο κ. Στρουζάκης είχε απασχολήσει τη δημοσιογραφική έρευνα το 2020 λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση του περίφημου «σκοιλ ελικικου», ήτοι των προγραμμάτων τηλεκατάρτισης μέσω συγκεκριμένων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης και μη λειτουργικών ηλεκτρονικών πλατφορμών που είχε σχεδιάσει το υπουργείο Εργασίας το 2020 και τα οποία τελικώς δεν προχώρησαν εν μέσω γενικής κατακραυγής. Ο κ. Στρουζάκης, είχε τοποθετηθεί πρόεδρος της τριμελούς επιτροπής που είχε συγκροτηθεί από το υπουργείο Εργασίας προκειμένου να αξιολογήσει το όλο πρόγραμμα που κατέληξε σε φιάσκο. Ο ίδιος πάντως είχε περιστασιακά ασχοληθεί τότε με την τηλεκατάρτιση , καθώς ανέκαθεν δήλωνε ειδικός σε «θέματα ασφάλειας και αμυντικών συστημάτων».

Η Optima bank

Στην ισχυρή κερδοφορία, την αύξηση των χορηγήσεων και την υψηλή απόδοση των ιδίων κεφαλαίων επικεντρώθηκαν οι χθεσινές δηλώσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου της Optima bank, Δημήτρη Κυπαρίσση, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων 9μήνου 2026. Ωστόσο, από την τοποθέτησή του έλειψαν οι εκτενείς αναφορές στην εξέλιξη των προβλέψεων για πιστωτικές ζημιές και στους κινδύνους που συνοδεύουν την ιδιαίτερα ταχεία αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου. Τα μικτά δάνεια της Optima bank ανήλθαν τον Σεπτέμβριο του 2026 σε 6,106 δισ. ευρώ, από 4,428 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο του 2025, σημειώνοντας αύξηση 37,9%. Σύμφωνα με τα συγκριτικά στοιχεία της τράπεζας, η συνολική τραπεζική αγορά παρουσίασε αύξηση πιστώσεων περίπου 4,6% την ίδια περίοδο. Η Optima εμφανίζει, επομένως, ρυθμό πιστωτικής επέκτασης περίπου οκταπλάσιο της αγοράς. Οι νέες εκταμιεύσεις ανήλθαν σε 3,1 δισ. ευρώ στο 9μηνο 2026, αυξημένες κατά 25% σε ετήσια βάση, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του χαρτοφυλακίου αφορά επιχειρηματικές χρηματοδοτήσεις. Η υψηλή πιστωτική επέκταση ενισχύει τα έσοδα από τόκους, αλλά αυξάνει παράλληλα την ανάγκη παρακολούθησης της ποιότητας των νέων δανείων. Οι προβλέψεις απομείωσης αυξήθηκαν από 15,1 εκατ. ευρώ σε 21,7 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 43,7%. Η αύξηση είναι υψηλότερη από τον ρυθμό διεύρυνσης του δανειακού χαρτοφυλακίου, που διαμορφώθηκε στο 37,9%. Ακόμη, το κόστος πιστωτικού κινδύνου αυξήθηκε στις 52 μονάδες βάσης, από 50 μονάδες βάσης το αντίστοιχο περσινό διάστημα, ενώ η διοίκηση προβλέπει περίπου 55 μονάδες βάσης για το σύνολο του 2026. Τέλος, ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων διαμορφώθηκε στο 1,62%, έναντι 1,43% τον Σεπτέμβριο του 2025, παρουσιάζοντας αύξηση 19 μονάδων βάσης.

Autohellas: Το στοίχημα με τις τρεις κινεζικές μάρκες

Μέχρι το 2028 θα πρέπει να περιμένει η Autohellas για να αρχίσει να βλέπει θετική συνεισφορά στα κέρδη της από τις τρεις νέες μάρκες αυτοκινήτων, Changan, Xpeng και Leapmotor, που έχει βάλει στο χαρτοφυλάκιό της. Όπως παραδέχθηκε χθες η Διοίκηση της εισηγμένης, οι τρεις μάρκες βρίσκονται ακόμη στην αρχή και χρειάζονται χρόνο και χρήμα για να χτίσουν την παρουσία τους στην ελληνική αγορά. Ο όμιλος υπολογίζει ότι θα αρχίσουν να συνεισφέρουν θετικά στην κερδοφορία από το 2028. Στο μεταξύ, οι πωλήσεις αυτοκινήτων στο 9μηνο 2026 πάτησαν φρένο. Ο τζίρος από την εμπορία αυτοκινήτων μειώθηκε κατά 6,8%, με την Autohellas να χάνει 27,6 εκατ. ευρώ σε έσοδα σε σχέση με πέρυσι. Η εταιρεία αποδίδει την πτώση και στις Hyundai και Kia, που βρίσκονται σε φάση ανανέωσης των μοντέλων τους. Την ίδια ώρα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου μειώθηκαν κατά 5,3%, στα 68,8 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις έφτασαν τα 1,33 δισ. ευρώ.

Ο Delulu οινοποιός

Ο γνωστός οινοποιός Νίκος Δουλουφάκης, από τις Δαφνές Ηρακλείου, κατοχύρωσε προς ημερών το εμπορικό σήμα Delulu, για κλάσεις σχετικές με αλκοολούχα ποτά και υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης. Η επιλογή αυτή αποκαλύπτει την πρόθεση του Δουλουφάκη για αξιοποίηση του νέου εμπορικού σήματος όχι μόνο στον τομέα του κρασιού, αλλά δυνητικά και σε δραστηριότητες που συνδέονται με τη φιλοξενία και την εστίαση. Η κίνηση ήλθε λίγες εβδομάδες μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων της οινοποιητικής εταιρείας για το 2025. Ο κύκλος εργασιών της Δουλουφάκης Ν. Μονοπρόσωπη ΙΚΕ διαμορφώθηκε το 2025 σε 2,017 εκατ. ευρώ, έναντι 2,038 εκατ. ευρώ το 2024. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους περιορίστηκαν το 2025 σε 226.272 ευρώ, από 595.444 ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας πτώση περίπου 62%. Το μικτό περιθώριο κέρδους περιορίστηκε στο 19,8%, από 39,3% την προηγούμενη χρονιά. Ρόλο στη συρρίκνωση των περιθωρίων κέρδους διαδραμάτισε η σημαντική αύξηση του κόστους πωλήσεων. Συγκεκριμένα, το σχετικό κονδύλι ανήλθε σε 1,619 εκατ. ευρώ, από 1,237 εκατ. ευρώ το 2024, σημειώνοντας αύξηση περίπου 31%, παρά τη μικρή υποχώρηση του κύκλου εργασιών. Στο τέλος του 2025, τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα ανέρχονταν σε 2,319 εκατ. ευρώ, έναντι 2,226 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση περίπου 4,2%.Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε σε 4,373 εκατ. ευρώ, από 4,151 εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν στα 3,665 εκατ. ευρώ, έναντι 3,588 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Dialogues for Athens

Λίγες εβδομάδες μετά τη διοργάνωση του διήμερου συνεδρίου Dialogues for Athens της εφημερίδας Το Βήμα, στις 6 και 7 Οκτωβρίου 2026 στην Αθήνα, η Alter Ego Media προχώρησε σε μια κίνηση που δείχνει την πρόθεσή της να δώσει συνέχεια στη συγκεκριμένη πρωτοβουλία και τα επόμενα χρόνια. Ειδικότερα, ο όμιλος κατέθεσε δύο αιτήσεις για την κατοχύρωση των εμπορικών σημάτων ΤΟ ΒΗΜΑ Dialogues for Athens και Dialogues for Athens, επιδιώκοντας να διασφαλίσει τόσο τη σύνδεση της διοργάνωσης με την ιστορική εφημερίδα όσο και την αυτοτελή ταυτότητα του συνεδρίου. Οι αιτήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, από τις εκδόσεις και τις ψηφιακές υπηρεσίες έως την επικοινωνία, την παραγωγή και τη μετάδοση περιεχομένου. Θεωρούμε πως η κίνηση για την κατοχύρωση των σημάτων, σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της πρώτης διοργάνωσης, ενισχύει την εκτίμηση ότι ο όμιλος επιδιώκει να προσδώσει διάρκεια στο εγχείρημα. Προς το παρόν, πάντως, δεν έχει ανακοινωθεί επισήμως η πραγματοποίηση νέου συνεδρίου ή κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο επέκτασης της διοργάνωσης.