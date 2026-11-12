Πίσω από την αύξηση των εισοδημάτων παραμένουν έντονες ανισότητες, καθώς περισσότεροι από ένας στους δύο φορολογουμένους δηλώνουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ.

Αύξηση κατέγραψαν τα εισοδήματα που δηλώθηκαν στην εφορία το 2025, φτάνοντας τα 115,93 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,9 δισ. ευρώ ή 9,3% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά. Ωστόσο, πίσω από την αύξηση των εισοδημάτων παραμένουν έντονες ανισότητες, καθώς περισσότεροι από ένας στους δύο φορολογουμένους δηλώνουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα κάτω των 10.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ, από τους 9.153.357 φορολογουμένους, περισσότεροι από 4,7 εκατομμύρια εμφανίζουν μηδενικά ή χαμηλά εισοδήματα, αναδεικνύοντας τη μεγάλη απόσταση μεταξύ της συνολικής εισοδηματικής αύξησης και της οικονομικής κατάστασης σημαντικού μέρους του πληθυσμού.

Η μισθωτή εργασία και οι συντάξεις εξακολουθούν να αποτελούν τις βασικές πηγές εισοδήματος, συγκεντρώνοντας συνολικά 76,48 δισ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σχεδόν στο 66% των δηλωθέντων εισοδημάτων.

Ειδικότερα, οι μισθωτοί υπέβαλαν 2,72 εκατ. δηλώσεις, εμφανίζοντας συνολικά εισοδήματα 48,12 δισ. ευρώ. Το μέσο ετήσιο δηλωθέν εισόδημα διαμορφώθηκε στα 17.678 ευρώ, δηλαδή περίπου 1.473 ευρώ μηνιαίως.

Αντίστοιχα, οι συνταξιούχοι υπέβαλαν 2,08 εκατ. δηλώσεις, με συνολικά εισοδήματα 28,36 δισ. ευρώ και μέσο ετήσιο εισόδημα 13.644 ευρώ ή 1.137 ευρώ τον μήνα. Τα ποσά αυτά δεν αντιστοιχούν απαραίτητα σε καθαρές μηνιαίες αποδοχές.

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Στην επιχειρηματική δραστηριότητα καταγράφηκαν 746.113 δηλώσεις, με εισοδήματα 22,65 δισ. ευρώ, ενώ οι εισοδηματίες δήλωσαν συνολικά 12,75 δισ. ευρώ. Οι αγρότες εμφάνισαν εισοδήματα 4,06 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος σε απόλυτα ποσά επωμίστηκαν οι μισθωτοί

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε και στη φορολογική επιβάρυνση. Ο συνολικός φόρος που βεβαιώθηκε ανήλθε στα 13,87 δισ. ευρώ, έναντι 12,27 δισ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας άνοδο 1,6 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος σε απόλυτα ποσά επωμίστηκαν οι μισθωτοί, με 5,67 δισ. ευρώ, ενώ ακολούθησαν οι ελεύθεροι επαγγελματίες με 3,74 δισ. ευρώ και οι συνταξιούχοι με 2,49 δισ. ευρώ.

Τέλος, περισσότεροι από 1,2 εκατ. φορολογούμενοι επηρεάστηκαν από την εφαρμογή των τεκμηρίων διαβίωσης, τα οποία αυξάνουν το φορολογητέο εισόδημα όταν οι αντικειμενικές δαπάνες υπερβαίνουν τα δηλωθέντα ποσά.