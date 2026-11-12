Στην Ελλάδα, η μέση χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος διαμορφώθηκε στα 279 ευρώ ανά μεγαβατώρα τις πρώτες 12 ημέρες του Νοεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση 42% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, όταν είχε ήδη ενισχυθεί κατά 25% έναντι του Σεπτεμβρίου.

Νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας πλήττει νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, καθώς η αυξημένη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, η περιορισμένη παραγωγή από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και το υψηλό κόστος φυσικού αερίου προκαλούν εκρηκτικές ανατιμήσεις με την έναρξη της χειμερινής περιόδου.

Στην Ελλάδα, η μέση χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος διαμορφώθηκε στα 279 ευρώ ανά μεγαβατώρα τις πρώτες 12 ημέρες του Νοεμβρίου, σημειώνοντας αύξηση 42% σε σύγκριση με τον Οκτώβριο, όταν είχε ήδη ενισχυθεί κατά 25% έναντι του Σεπτεμβρίου.

Η κορύφωση καταγράφηκε στις 9 Νοεμβρίου, όταν η μέση τιμή εκτινάχθηκε στα 349 ευρώ ανά μεγαβατώρα, προσεγγίζοντας επίπεδα της ενεργειακής κρίσης του 2022, ενώ τις βραδινές ώρες ξεπέρασε τα 540 ευρώ.

Ανάλογες πιέσεις καταγράφονται στις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, με τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας να κινούνται κοντά στα 200 ευρώ ανά μεγαβατώρα, επιβαρύνοντας σημαντικά το ενεργειακό κόστος.

Μειωμένη παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα

Καθοριστικό ρόλο στις ανατιμήσεις διαδραματίζει η μειωμένη παραγωγή από αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών. Η εξέλιξη αυτή αυξάνει την εξάρτηση από τις μονάδες φυσικού αερίου, οι οποίες εμφανίζουν υψηλότερο κόστος παραγωγής.

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Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 9 Νοεμβρίου το φυσικό αέριο κάλυψε το 60,73% της εγχώριας ηλεκτροπαραγωγής, ενώ η συμμετοχή των ΑΠΕ περιορίστηκε στο 24,23%.

Πρόσθετη ανησυχία προκαλούν τα χαμηλά αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη, σε μια περίοδο αυξημένης ζήτησης για ηλεκτροπαραγωγή και θέρμανση. Σύμφωνα με δυσμενές σενάριο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, ένας ιδιαίτερα ψυχρός χειμώνας, σε συνδυασμό με διαταραχές στις προμήθειες LNG, θα μπορούσε να μειώσει την πληρότητα των ευρωπαϊκών αποθηκών κάτω από το 10% έως τον Μάρτιο του 2027.