Μετά το μπάσκετ (και άλλα αθλήματα παλαιότερα) στο φως έρχονται νέες καταγγελίες για κόρη υφυπουργού, ενώ όλα δείχνουν μεγάλη διαφθορά σε ένα σύστημα που ξεχείλωσε και όσοι μπορούν το εκμεταλλεύονται.

Εκτεταμένη νοθεία στις Πανελλήνιες εξετάσεις σε βάρος των μαθητών και των οικογενειών τους δημιουργούν οι συνθήκες με τις οποίες δίνονται τα μόρια σε αθλητές που φέρνουν διακρίσεις. Μετά το σκάνδαλο στο μπάσκετ (και άλλα αθλήματα παλαιότερα) στο φως έρχονται νέες καταγγελίες για κόρη υφυπουργού, ενώ όλα δείχνουν μεγάλη διαφθορά σε ένα σύστημα που ξεχείλωσε και όσοι μπορούν το εκμεταλλεύονται.

Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, οι τρεις πρώτες θέσεις σε Πανελλήνιο Σχολικό Πρωτάθλημα εξασφάλιζαν προσαύξηση μορίων της τάξης του 20% για εισαγωγή στα ΤΕΦΑΑ. Για την εισαγωγή σε άλλα πανεπιστημιακά τμήματα η προσαύξηση ήταν 8% για την πρώτη θέση, 6% για τη δεύτερη θέση και 4% για την τρίτη θέση.

Τα πραγματικά μεγάλα «έπαθλα» κρύβονται στις διεθνείς διοργανώσεις. Εδώ, οι προσαυξήσεις εκτοξεύονται, ενώ για τις απόλυτες κορυφαίες θέσεις προβλέπεται η εισαγωγή καθ’ υπέρβαση του αριθμού εισακτέων (χωρίς δηλαδή να «χρειάζεται» να πιάσεις τη βάση).

Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις κορυφαίων επιδόσεων, ο αθλητής μπορεί να εισαχθεί σε ΑΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ ή ΑΣΤΕ χωρίς τον ανταγωνισμό των μορίων. Ενδεικτικά:

1η έως 6η θέση σε Θερινούς ή Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες: Εισαγωγή σε οποιοδήποτε τμήμα.

1η έως 6η θέση σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα (ανδρών-γυναικών, νέων, εφήβων): Εισαγωγή σε οποιοδήποτε τμήμα ΑΕΙ.

1η έως 3η θέση σε Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα (ανδρών-γυναικών, νέων, εφήβων): Εισαγωγή σε οποιοδήποτε τμήμα ΑΕΙ.

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος του οφέλους, ας δούμε ένα πρακτικό παράδειγμα: Έστω υποψήφιος με βαθμολογία 15.400 μορίων στις Πανελλαδικές. Αν έχει την 1η νίκη σε Πανελλήνιους Σχολικούς Αγώνες (8% για λοιπά τμήματα), κερδίζει 1.232 μόρια. Η τελική του βαθμολογία φτάνει τα 16.632 μόρια. Αν η βάση του τμήματος είναι 16.300, μπαίνει. Αν όμως είχε την 3η νίκη (4%), κερδίζει 616 μόρια. Η βαθμολογία του διαμορφώνεται στα 16.016 μόρια, μένοντας εκτός της συγκεκριμένης βάσης.

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Καταγγελίες για εικονική φοίτηση μαθητών-αθλητών

Καταγγελίες για εικονική φοίτηση μαθητών-αθλητών κατέθεσε στο υπουργείο Παιδείας η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας (ΟΙΕΛΕ).

Σύμφωνα με τις αναφορές, η φοίτηση αυτή ενδέχεται να συνδέεται με τη συμμετοχή των μαθητών σε σχολικά πρωταθλήματα και με τη μοριοδότηση για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γιώργος Χριστόπουλος, δήλωσε ότι η ΟΙΕΛΕ συγκέντρωσε τις καταγγελίες, τις ομαδοποίησε και τις απέστειλε στο υπουργείο με αίτημα να διερευνηθούν. Όπως ανέφερε, αφορούν τέσσερα ιδιωτικά σχολεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Οι καταγγελίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί και χρειάζονται έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

Τα αιτήματα της Ομοσπονδίας

Η ΟΙΕΛΕ ζητά συνολική αναμόρφωση του συστήματος μοριοδότησης των αθλητικών διακρίσεων. Προτείνει επίσης τη δημιουργία ευέλικτου προγράμματος για ταλαντούχους μαθητές, ώστε να συνδυάζουν την εκπαίδευση με τον αθλητισμό χωρίς να παραμελούν τη φοίτησή τους.

Παράλληλα, ζητά να εξεταστεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας σχολείων, εφόσον αποδειχθεί ότι εμπλέκονται σε παραβάσεις, καθώς και να επιβληθούν αυστηρές πειθαρχικές κυρώσεις σε εκπαιδευτικούς που ενδεχομένως βεβαιώνουν ανακριβώς την παρουσία μαθητών.

Η Ομοσπονδία έχει ήδη ζητήσει από το υπουργείο Παιδείας να ελέγξει τις καταγγελίες και να εξετάσει τα αιτήματά της.

Ο υφυπουργός και η μοριοδότηση της κόρης του

Σοβαρές καταγγελίες για υπόθεση εικονικής συμμετοχής της κόρης υφυπουργού της κυβέρνησης σε ομάδα χάντμπολ της Βόρειας Ελλάδας, με στόχο την εξασφάλιση μοριοδότησης στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, φέρνει στο φως το MEGA.

Γονείς αθλητριών και ο προπονητής της ομάδας υποστηρίζουν ότι η 17χρονη κόρη υφυπουργού της κυβέρνησης εμφανιζόταν ως ενεργό μέλος του συλλόγου χάντμπολ, χωρίς στην πραγματικότητα να συμμετέχει στις προπονήσεις ή να αγωνίζεται.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, η εγγραφή της φέρεται να έγινε προκειμένου να συγκεντρώσει τα απαραίτητα αγωνιστικά δικαιολογητικά για την εξασφάλιση πρόσθετων μορίων στην εισαγωγή της στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Μία κοπέλα 17 μόλις ετών εμφανίζεται ξαφνικά σε ομάδα χάντμπολ της βορείου Ελλάδας. Δεν την γνωρίζει κανείς, δεν φορά αθλητικά ρούχα, δεν διαμένει καν στην πόλη, ούτε δείχνει να έχει την παραμικρή σχέση με το άθλημα.

Στην πορεία, τα μέλη της ομάδας μαθαίνουν, όπως καταγγέλλουν στο MEGA, ότι πρόκειται για μία εικονική εγγραφή στον σύλλογο, στην οποία εμπλέκεται άμεσα γνωστός υφυπουργός της κυβέρνησης, με στόχο την εξασφάλιση μοριοδότησης για μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μέσω των Πανελλαδικών.

«Δεν έχει καμία σχέση με το άθλημα. Η ομάδα είναι του προέδρου και θέλει να κάνει μία κίνηση επειδή ήταν θέμα χρημάτων. Έπρεπε να πάρει και την αθλήτρια αυτή την δηλωμένη στον πάγκο. Μάθαμε ότι είναι η κόρη ενός βουλευτή και ήρθε για τη μοριοδότηση στο πανεπιστήμιο. Καμία σχέση με την ομάδα», λέει καταγγέλλων.

Ο προπονητής της ομάδας, μιλώντας στο MEGA, είναι κατηγορηματικός:

«Το παιδί δεν έπιασε ποτέ μπάλα στα χέρια του, δεν προπονήθηκε ποτέ, δεν έπαιξε σε αγώνα, δεν ξέρω εάν έπαιζε ποτέ χάντμπολ. Από εκεί και πέρα εξαφανίστηκε, έφυγε».

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2025, όταν η 17χρονη κόρη νυν υφυπουργού της κυβέρνησης πρωτοεμφανίστηκε σε γήπεδο και το όνομά της γράφτηκε στο φύλλο αγώνα. Γονείς άλλων παιδιών που έμειναν εκτός ομάδας εκείνο το παιχνίδι, αντέδρασαν.

«Δεν είχε παίξει ποτέ. Την είδαμε στον πάγκο. Έγινε μεγάλη φασαρία στο γήπεδο. Αντιδράσανε λεκτικά και ο πρόεδρος ήταν λίγο προκλητικός στις δηλώσεις του, λέγοντας ότι δικό μου είναι το σωματείο και όποιον θέλω φέρνω».

Γονείς και συγγενείς των αθλητριών ζήτησαν εξηγήσεις. Σε συνάντηση που πραγματοποίησαν με τη διοίκηση, έλαβαν την απάντηση πως έπρεπε να εμφανίζεται το συγκεκριμένο κορίτσι ως μέλος της ομάδας για να λάβει ο σύλλογος κάποια χρήματα κατόπιν παρέμβασης του υφυπουργού της κυβέρνησης.

«Ήταν πάρα πολύ άσχημο το να βλέπουν ένα παιδί πρώτη φορά να διεκδικεί τα μόρια που διεκδικούσαν και αυτά τα ίδια. Περίμεναν κάποιο κονδύλι να έρθει λόγω της ιδιότητας του πατέρα της κοπέλας».

Το MEGA επικοινώνησε με τον πρόεδρο του συλλόγου, ο οποίος παραδέχτηκε ότι η κοπέλα δεν αγωνιζόταν. Έριξε ωστόσο το «μπαλάκι» στον προπονητή.

«Κάποιοι συμμετέχουν παραπάνω, κάποιοι λιγότερο, αυτό δεν είναι θέμα ούτε του προέδρου ούτε της διοίκησης, είναι θέμα προπονητών», είπε.

Από την πλευρά του ο προπονητής λέει:

«Είχα πάρει κάποια παιδιά για να είναι στον πάγκο και αναγκάστηκα να αφήσω δύο παιδιά εκτός αποστολής για να μπει εκείνη. Μου είπαν ότι είναι μία κοπέλα, κόρη υπουργού, που θα μας βοηθήσει οικονομικά».

Τα πλάνα από τους αγώνες

Η εικόνα από τους αγώνες μιλάει από μόνη της. Η 17χρονη φαίνεται να βρίσκεται ουσιαστικά εκτός ομάδας.

Στα πλάνα, κάθεται στον πάγκο μακριά από τις άλλες αθλήτριες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, ενώ στο τέλος του αποχωρεί δίχως να συμμετέχει στον καθιερωμένο πανηγυρισμό των συμπαικτριών της.

Οι νεανίδες της συγκεκριμένης ομάδας κατέκτησαν το Πανελλήνιο πρωτάθλημα και τα κορίτσια αυτής της ομάδας έλαβαν τη μοριοδότηση, ακόμη και όσες δεν αγωνίστηκαν, αφού αρκούσε η εμφάνιση στο φύλλο αγώνα στο 50% συν ένα των αγώνων.

Η κόρη του υφυπουργού εντάχθηκε στον σύλλογο μόνο την περσινή σεζόν. Παρουσιάστηκε τυπικά στον απαιτούμενο αριθμό των παιχνιδιών, έλαβε το 10% της μοριοδότησης και μόλις ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα έπαψε να εμφανίζεται στις υποχρεώσεις του συλλόγου.

Το MEGA επικοινώνησε με τον εν λόγω υφυπουργό, ο οποίος δεν θέλησε να σχολιάσει τις καταγγελίες που του τέθηκαν υπόψιν.