Στην Αθήνα, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού έχει δοθεί στις 18:30.

Στους δρόμους βγαίνουν σήμερα, Τετάρτη 11 Νοεμβρίου, πολίτες, εργατικά σωματεία και συλλογικότητες, διαμαρτυρόμενοι για την επιδείνωση της στεγαστικής κρίσης, την εκτόξευση των ενοικίων, τις εξώσεις και τους πλειστηριασμούς. Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται σε μια ευρύτερη πανευρωπαϊκή δράση με επίκεντρο την υπεράσπιση του δικαιώματος στη στέγη.

Στην Αθήνα, η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για τις 18:00 στην πλατεία Κλαυθμώνος, ενώ στη Θεσσαλονίκη το ραντεβού έχει δοθεί στις 18:30, στην πλατεία Νίκου Παπάζογλου, στην Κάτω Τούμπα.

Με σύνθημα «Τα σπίτια είναι για να ζούμε, όχι για να πλουτίζουν», οι διοργανωτές ζητούν παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας και των ενοικιαστών, περιορισμό των βραχυχρόνιων μισθώσεων, αλλά και την ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών κοινωνικής κατοικίας.

Η σημερινή δράση πραγματοποιείται σε συντονισμό με αντίστοιχες πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκές χώρες, με ιδιαίτερη αναφορά στην Ισπανία, όπου εργατικά συνδικάτα και οργανώσεις έχουν απευθύνει κάλεσμα για γενική απεργία με αίτημα την προστασία του δικαιώματος στην κατοικία.

Ποιοι καλούν στη συγκέντρωση της Αθήνας

Το κάλεσμα για τη σημερινή κινητοποίηση στην Αθήνα έχει υποστηριχθεί από δεκάδες συλλογικότητες, εργατικά σωματεία, κοινωνικούς φορείς και πολιτικές οργανώσεις.

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Μεταξύ των φορέων που συμμετέχουν είναι η ΑΔΕΔΥ, ο ΣΑΔΑΣ – Τμήμα Αττικής, το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών, εργατικά σωματεία νοσοκομείων, η Β΄ ΕΛΜΕ Αθήνας, η ΕΤΕΡ, καθώς και οργανώσεις εργαζομένων της ΔΥΠΑ.

Στο κάλεσμα έχουν ανταποκριθεί ακόμη η Πρωτοβουλία Κατοίκων Κυψέλης, οι Γειτονιές για το Δικαίωμα στη Στέγη, η Ενωτική Πρωτοβουλία κατά των Πλειστηριασμών, η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών, το Ελληνικό Δίκτυο για το Δικαίωμα στη Στέγη και την Κατοικία και η Πρωτοβουλία Αγώνα «Κατοικία για Όλους».

Τη στήριξή τους έχουν εκφράσει επίσης το Ελληνικό Φόρουμ Μεταναστών, η Πακιστανική Κοινότητα Ελλάδος «Η ΕΝΟΤΗΤΑ», φοιτητικοί σύλλογοι και δημοτικές κινήσεις.

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Η κινητοποίηση απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας, καθώς το ζήτημα της Ημέρας Δράσης συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη της τελευταίας συνεδρίασης, έπειτα από πρωτοβουλία των παρατάξεων Ανατρεπτική Συμμαχία για την Αθήνα και Ανοιχτή Πόλη.

Η στάση των πολιτικών οργανώσεων

Στη συγκέντρωση καλεί και η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία δηλώνει ότι συντάσσεται με τα εργατικά σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τις ενώσεις ενοικιαστών και τις συλλογικότητες που διεκδικούν το δικαίωμα στην κατοικία.

Τη συμμετοχή της στηρίζει και η Νέα Αριστερά, η οποία αποδίδει τη στεγαστική κρίση σε συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές. Μεταξύ των αιτημάτων που προβάλλει είναι η θέσπιση πλαφόν στα ενοίκια, η προστασία των πολιτών από τους πλειστηριασμούς, η κατάργηση της Golden Visa και η διαμόρφωση ενός δημόσιου σχεδίου κοινωνικής κατοικίας.

Κάλεσμα συμμετοχής έχουν απευθύνει, παράλληλα, οι οργανώσεις Αναμέτρηση, ΑΠΟ, ΔΕΑ και Μετάβαση, οι οποίες συνδέουν το στεγαστικό πρόβλημα με τη συνολική αύξηση του κόστους ζωής και την απουσία μιας αποτελεσματικής πολιτικής για την προσιτή κατοικία.