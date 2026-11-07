Αρνητική μεταβολή παρουσιάζει και η αυτοαξιολόγηση της υγείας των πολιτών, καθώς το ποσοστό όσων χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας τους ως κακή αυξήθηκε από 5,1% το 2023 σε 5,4% το 2025.

Επιδείνωση σε βασικούς δείκτες των συνθηκών διαβίωσης στην Ελλάδα καταγράφουν τα αναθεωρημένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), παρά την οικονομική ανάκαμψη των τελευταίων ετών. Η αύξηση του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, η ενίσχυση της υλικής και κοινωνικής στέρησης, το αυξανόμενο κόστος στέγασης και η δημογραφική γήρανση αναδεικνύουν τις πιέσεις που αντιμετωπίζει σημαντικό μέρος των ελληνικών νοικοκυριών.

Ιδιαίτερα ανησυχητική είναι η εξέλιξη του κινδύνου φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, καθώς το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται αντιμέτωπο με αυτές τις συνθήκες αυξήθηκε από 26,1% το 2023 σε 27,5% το 2025, σημειώνοντας άνοδο 1,4 ποσοστιαίων μονάδων. Η μεταβολή αυτή αποτυπώνει τις δυσκολίες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας, παρά τη βελτίωση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης. Ακόμη πιο ανησυχητική είναι η εικόνα για συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, καθώς το 2025 ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού έφτασε στο 29,6% για τα παιδιά και στο 29,1% για τις γυναίκες. Τα στοιχεία αναδεικνύουν ότι τα οφέλη της οικονομικής ανάπτυξης δεν κατανέμονται ισότιμα, με σημαντικό μέρος του πληθυσμού να παραμένει εκτεθειμένο στην οικονομική ανασφάλεια.

Την ίδια στιγμή, αυξάνεται η επιβάρυνση των οικογενειακών προϋπολογισμών από τις στεγαστικές δαπάνες, οι οποίες απορροφούν ολοένα μεγαλύτερο μέρος των διαθέσιμων εισοδημάτων. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, το ποσοστό της μέσης μηνιαίας δαπάνης των νοικοκυριών που κατευθύνεται στη στέγαση αυξήθηκε από 14,1% το 2023 σε 14,7% το 2025. Παράλληλα, επιδείνωση καταγράφεται στον δείκτη υλικής και κοινωνικής στέρησης, ο οποίος από 13,5% το 2023 αυξήθηκε στο 14% το 2024 και στο 14,9% το 2025. Η συνεχής άνοδος του συγκεκριμένου δείκτη σημαίνει ότι περισσότεροι πολίτες αδυνατούν να καλύψουν βασικές ανάγκες ή να συμμετάσχουν σε κοινωνικές δραστηριότητες, γεγονός που αποτυπώνει τις περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες σημαντικού μέρους των νοικοκυριών.

Αρνητική μεταβολή παρουσιάζει και η αυτοαξιολόγηση της υγείας των πολιτών, καθώς το ποσοστό όσων χαρακτηρίζουν την κατάσταση της υγείας τους ως κακή αυξήθηκε από 5,1% το 2023 σε 5,4% το 2025. Παρότι η μεταβολή είναι σχετικά περιορισμένη, αποτελεί πρόσθετη ένδειξη επιδείνωσης ενός βασικού δείκτη ποιότητας ζωής. Ακόμη μεγαλύτερη ανησυχία προκαλούν οι δημογραφικές εξελίξεις, καθώς ο δείκτης γήρανσης αυξήθηκε από 175,7 το 2023 σε 182 το 2024, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη αύξηση της αναλογίας των ηλικιωμένων προς τα παιδιά. Παράλληλα, ο κίνδυνος φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού για τους πολίτες ηλικίας 65 ετών και άνω αυξήθηκε σημαντικά, από 23,9% το 2023 σε 27,7% το 2025, καταγράφοντας άνοδο 3,8 ποσοστιαίων μονάδων. Η εξέλιξη αυτή εντείνει τις ανησυχίες για την οικονομική προστασία των ηλικιωμένων και τις αυξανόμενες ανάγκες υγειονομικής και κοινωνικής φροντίδας.