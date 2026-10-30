Η διαδικασία καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως μεταποίηση, εμπόριο, κατασκευές, μεταφορές, τουρισμό, εστίαση, εκπαίδευση και υγεία.

Τη διενέργεια εκτεταμένης στατιστικής έρευνας σε περισσότερες από 26.000 επιχειρήσεις, με τη δυνατότητα απασχόλησης έως 500 ιδιωτών συνεργατών, ενέκρινε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Η σχετική απόφαση δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και αφορά τις Έρευνες Διάρθρωσης Επιχειρήσεων στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών, με έτος αναφοράς το 2025. Οι εργασίες θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο του 2027, με στόχο τη συγκέντρωση αναλυτικών στοιχείων για την οικονομική δραστηριότητα, την απασχόληση και τη συμβολή των επιχειρήσεων στην ελληνική οικονομία.

Σύμφωνα με την απόφαση, η έρευνα θα καλύψει 6.744 μεγάλες επιχειρήσεις, οι οποίες επιλέγονται βάσει του ετήσιου κύκλου εργασιών ή της απασχόλησής τους, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική δειγματοληπτική έρευνα σε 19.849 μικρότερες επιχειρήσεις. Επιπλέον, προβλέπεται ειδική έρευνα σε δείγμα 661 επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να συγκεντρωθούν πρόσθετα οικονομικά χαρακτηριστικά.

Η διαδικασία καλύπτει ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, όπως μεταποίηση, εμπόριο, κατασκευές, μεταφορές, τουρισμό, εστίαση, εκπαίδευση και υγεία.

Για την κατάρτιση των αποτελεσμάτων θα αξιοποιηθούν επίσης φορολογικά δεδομένα που διαβιβάζονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόβλεψη για απασχόληση έως 500 ιδιωτών συνεργατών, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στη συλλογή των ερωτηματολογίων, παράλληλα με το προσωπικό της ΕΛΣΤΑΤ.