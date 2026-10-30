Κύμα κακοκαιρίας και πτώση της θερμοκρασίας περιμένουμε το Σάββατο. Νέα επιδείνωση την Κυριακή, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Διαδοχικές κακοκαιρίες προσεγγίζουν τη χώρα μας και από τα βόρεια προς τα νότια. Οι καιρικές συνθήκες στη χώρα μας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του OPEN,Κλέαρχο Μαρουσάκη, θα επιδεινωθούν από αύριο Σάββατο και μέσα στην Κυριακή περιμένουμε σημαντική επιδείνωση των καιρικών συνθηκών, καθώς οργανώνεται ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικά ισχυρές και με διάρκεια βροχές, τις τοπικά ισχυρές καταιγίδες σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις, τους ενισχυμένους ανέμους, την πτώση του υδραργύρου αλλά και τα χιόνια σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Ο Νοέμβριος είναι ο πιο επικίνδυνος μήνας, σε ότι αφορά τις βροχοπτώσεις, που αφήνουν πίσω τους καταστροφές.

Σήμερα, ο ήπια άστατος καιρός θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα. Οι συννεφιές θα συνοδεύονται από ήπιες βροχοπτώσεις και θα αφορούν κυρίως το Ιόνιο, τα ηπειρωτικά τμήματα, τις Κυκλάδες και την περιοχή της βόρειας Κρήτης. Δεν αποκλείεται προς το βόρειο Ιόνιο οι βροχοπτώσεις να συνοδευτούν και από πρόσκαιρες τοπικές καταιγίδες.

Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3-4 μποφόρ στο Ιόνιο. Στο Αιγαίο θα επικρατήσει ο βόρειος άνεμος με μέτριες και τοπικές ισχυρές εντάσεις. Οι άνεμοι τις επόμενες ημέρες θα ενισχυθούν, για να οδηγήσουν τον υδράργυρο σε πτώση, για να μας φέρουν περισσότερο κρύο και χιόνια σε βουνά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι, θα φθάσει τους 18 με 20 και 22 βαθμούς στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στην Αττική, σήμερα περιμένουμε συννεφιές και κοντά στο μεσημεράκι δεν αποκλείεται να δούμε κάποια διάσπαρτα ψιλόβροχα να σημειώνονται σε διάφορα τμήματα του νομού. Οι άνεμοι μέτριας έντασης και ο υδράργυρος γύρω στους 20 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε κατά διαστήματα κάποια ψιλόβροχα. Ο άνεμος θα πνέει στα 4 με 5 μποφόρ. Προσοχή στην ολισθηρότητα του οδοστρώματος λόγω υγρασίας. Η θερμοκρασία αργά το μεσημέρι θα φθάσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Πλέον μετατοπίζονται πολικός αέρας από τη βόρεια βορειοανατολική Ευρώπη.

Θα σχηματιστεί ένα βαρομετρικό χαμηλό - κύμα κακοκαιρίας - το οποίο θα εισέλθει στην Ελλάδα αύριο, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα και θα ενταθούν οι βροχές στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά. Ώρα με την ώρα τα φαινόμενα θα εμφανίζουν μία τάση μετατόπισης πιο ανατολικά, για να φθάσουν μέχρι και τα δυτικότερα τμήματα του Αιγαίου.

Επομένως η αυριανή ημέρα, πάλι θα χαρακτηρίζεται από πυκνές συννεφιές, οι οποίες θα συνοδεύονται από βροχές, κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το νότιο Αιγαίο. Ώρα με την ώρα οι βροχές θα γίνονται πιο ισχυρές στα δυτικά, θα βγουν και καταιγίδες και κεραυνοί και όλο αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να ταξιδεύει πιο ανατολικά με την μετατόπιση αυτού του βαρομετρικού χαμηλού.

Την Κυριακή, πλέον το βαρομετρικό χαμηλό θα βρεθεί σχεδόν πάνω από τον Ελλαδικό χώρο. Κακοκαιρία σχεδόν σε όλη τη χώρα, θα έχουμε μία πανελλαδική κακοκαιρία, η οποία θα επικρατήσει με εξάρσεις και υφέσεις, περίπου μέχρι και τα μέσα της άλλης εβδομάδας. Τα κύρια χαρακτηριστικά της θα είναι οι πολλές και με διάρκεια βροχές, οι τοπικά ισχυρές καταιγίδες, ακόμη και τα χιόνια στα βουνά, με δυνατούς ανέμους στις θάλασσές μας.

Αυτό το σκηνικό θα οδηγήσει και σε πτώση του υδραργύρου, επομένως προχωρημένο φθινόπωρο. Θα πάμε έτσι μέχρι και την Τετάρτη της άλλης εβδομάδας. Από την Πέμπτη φαίνεται να παίρνουμε μία ανάσα και θα δούμε στη συνέχεια αν θα σχηματιστεί κάποιο κύμα κακοκαιρίας ή πλέον οδηγηθούμε σε πιο βελτιωμένες καιρικές συνθήκες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmhx6tyirnk9?integrationId=40599y14juihe6ly}