Επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός μέσα στο Σαββατοκύριακο ενώ ήδη υπάρχουν αναφορές για έναν ιδιαίτερα βροχερό

Νέα επιδείνωση θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με βροχές και έντονες καταιγίδες κατά τόπους. Μάλιστα, όπως είπε και ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης, συνεχόμενες θα είναι οι κακοκαιρίες μέχρι το 1ο δεκαήμερο του Νοεμβρίου.

Νέα επιδείνωση από την Κυριακή

Άστατος θα παραμείνει ο καιρός τις επόμενες ημέρες, με τοπικές βροχές την Παρασκευή και το Σάββατο και νέα επιδείνωση την Κυριακή και τη Δευτέρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, Αναστασίας Τυράσκη.

Ειδικότερα, την Παρασκευή θα διατηρηθούν οι νεφώσεις, ενώ τοπικές βροχές αναμένονται κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά, αλλά και σε περιοχές της υπόλοιπης ηπειρωτικής χώρας και στο Ιόνιο. Σποραδικές βροχές προβλέπονται και στην Κρήτη, ενώ στο Αιγαίο τα φαινόμενα θα είναι λιγότερα.

Σύμφωνα με την Αναστασία Τυράσκη, δεν αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις ή καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα κεντρικά και βόρεια τμήματα της χώρας.

Παρόμοιο το σκηνικό το Σάββατο

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Παρόμοια θα είναι η εικόνα του καιρού και το Σάββατο, με την πιθανότητα εκδήλωσης περισσότερων βροχών. Την ίδια ώρα, βαρομετρικό χαμηλό θα αρχίσει να οργανώνεται στη νότια Ιταλία, προμηνύοντας νέα μεταβολή των καιρικών συνθηκών.

Νέα επιδείνωση την Κυριακή και τη Δευτέρα

Το βαρομετρικό χαμηλό αναμένεται να επηρεάσει τη χώρα την Κυριακή και τη Δευτέρα, φέρνοντας νέα επιδείνωση του καιρού και βροχές σε μεγάλο μέρος της επικράτειας, με τα φαινόμενα να εστιάζονται κυρίως στη Δυτική Ελλάδα.

Όπως προκύπτει από την πρόγνωση της μετεωρολόγου της ΕΡΤ, διαδοχικά βαρομετρικά συστήματα διατηρούν τον καιρό σε φθινοπωρινό μοτίβο, με νεφώσεις, βροχοπτώσεις και εναλλαγές στις καιρικές συνθήκες.

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«Κυριακή νέες βροχές»

Ο καιρός θα βελτιωθεί τις μεσημεριανές ώρες ενώ έχουν πέσει και οι άνεμοι, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Τάσο Αρνιακό. Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο σήμερα φθάνοντας έως και τους 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική σήμερα, περιμένουμε βροχές το πρωί αλλά μετά ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται. Θα βγει ο ήλιος και κατά τις 10-11 ώρα θα αρχίσει από τα δυτικά να βελτιώνεται ο καιρός. Περιμένουμε ένα βοριαδάκι 4- 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 10 έως και 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις, δεν περιμένουμε βροχές και η θερμοκρασία από 9 έως και 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι 4 έως 6 βαθμούς Κελσίου.

Αύριο βελτιώνεται ο καιρός, το Σάββατο θα είναι καλός και την Κυριακή περιμένουμε βροχές.

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«Επικίνδυνες κακοκαιρίες»

Φεύγει αυτό το κύμα κακοκαιρίας και παίρνουμε μία ανάσα, γενικά σύντομη, καθώς εισερχόμαστε στον Νοέμβριο αναφέρει ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης. Ο Νοέμβριος είναι ο πιο επικίνδυνος στο θέμα των βροχοπτώσεων, προσθέτει.

Την Παρασκευή, παρά το γεγονός οτι οι άστατες καιρικές συνθήκες θα δηλώσουν το παρών, ο καιρός θα είναι ήπια άστατος. Θα έχουμε ήπιες βροχοπτώσεις μέσα στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη.

Τα πράγματα θα βαρύνουν περισσότερο καθώς θα πηγαίνουμε προς το Σάββατο, καθώς θα έχουμε μια ροή πολικής μάζας από τη βόρεια - βορειοανατολική Ευρώπη. Πολύ ψυχρή αέρια μάζα, θα αρχίσει να κατηφορίζει πιο νότια. Θα δημιουργηθεί ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα επιδεινώσει τον καιρό και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Επομένως μέσα στο Σάββατο θα ξεκινήσουν βροχές οι οποίες θα ενταθούν πρώτα στα δυτικά και στην εξέλιξη της ημέρας τα φαινόμενα αυτά θα αρχίσουν να μετατοπίζονται και ανατολικότερα.

Την Κυριακή, θα βαρύνει ακόμα πιο πολύ ο καιρός, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Θα πάμε και πάλι σε ένα καιρικό μοτίβο ανάλογο με αυτό που ζήσαμε τα τελευταία 24ωρα, με τη διαφορά οτι αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα είναι πανελλαδικής έκτασης, θα καλύψει δηλαδή όλη τη χώρα.

Τα χαρακτηριστικά αυτών των κακοκαιριών θα είναι οι βροχές μεγάλη διάρκεια, οι καταιγίδες που θα εμφανίζουν τοπικά και ένταση, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Θα δούμε και πάλι χιόνια σε βουνά της κεντρική χώρας και τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση.

Μπαίνουμε σε ένα χειμωνιάτικο καιρό μοτίβο. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, θέλουν ο Νοέμβριος να μας δίνει τουλάχιστον στις πρώτες 10 ημέρες του, αρκετές βροχές, πιο χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια σε βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν οτι στο πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου θα βγουν κακοκαιρίες επικίνδυνες. Θα ξεκινήσει αυτό από το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας και στις αρχές της άλλης εβδομάδας και φαίνεται οτι έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες 10 ημέρες, με τα μέχρι τώρα στοιχεία.

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