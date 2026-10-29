Σε χειμωνιάτικο σκηνικό εισέρχεται η χώρα μας από την Κυριακή, με συνεχείς κακοκαιρίες να κάνουν την εμφάνισή τους, σύμφωνα με τον Μαρουσάκη.

Άστατες θα παραμείνουν οι καιρικές συνθήκες, παρά το γεγονός διαστημάτων βελτίωσης, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη.

Σήμερα αναμένουμε να απομακρυνθεί αυτό το κύμα κακοκαιρίας, παρόλα αυτά αφήνει πίσω του ασταθείς αέριες μάζες οι οποίες με τη σειρά τους δίνουν κάποιες βροχές και καταιγίδες, προς τα ανατολικά, κεντρικά και νότια τμήματα του Αιγαίου.

Οι βροχές σήμερα περιορίζονται από το ύψος της κεντρικής και νότιας Εύβοιας και νοτιότερα, μέχρι και νωρίς το μεσημέρι, θα δέχονται την επίδραση των βροχών. Βαθμιαία όμως οι καιρικές συνθήκες θα βελτιωθούν.

Στις υπόλοιπες γεωγραφικές εκτάσεις θα έχουμε ηλιοφάνεια η οποία θα εναλλάσεται με τις συννεφιές. Βοριάδες οι άνεμοι και ισχυροί, οι οποίο βαθμιαία θα αρχίσουν να υποχωρούν. Η θερμοκρασία θα φθάσει τους 22 βαθμούς Κελσίου ενώ στα βόρεια τμήματα θα είναι πιο κάτω.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική, τις αμέσως επόμενες ώρες, τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα πιο ανατολικά και βόρεια τμήματα. Κοντά στις 10 με 12 ώρα θα έχουμε μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

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Στη συνέχεια θα οδηγηθούμε σε καλύτερες καιρικές συνθήκες.. Ο άνεμος βοριάς με πρόσκαιρα ισχυρές εντάσεις και ο υδράργυρος θα προσεγγίσει ακόμη και τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, αν βγουν κάποιες βροχές κυρίως στη Χαλκιδική. Αν βγουν κάποιες λίγες βροχές θα αφορούν μόνο την πλευρά της Χαλκιδικής, κατά τα άλλα ηλιοφάνεια με

τοπικές συννεφιές θα χαρακτηρίζουν τις σημερινές συνθήκες. Η θερμοκρασία έως και 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Φεύγει αυτό το κύμα κακοκαιρίας και παίρνουμε μία ανάσα, γενικά σύντομη, καθώς εισερχόμαστε στον Νοέμβριο. Ο Νοέμβριος είναι ο πιο επικίνδυνος στο θέμα των βροχοπτώσεων.

Την Παρασκευή, παρά το γεγονός οτι οι άστατες καιρικές συνθήκες θα δηλώσουν το παρών, ο καιρός θα είναι ήπια άστατος. Θα έχουμε ήπιες βροχοπτώσεις μέσα στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη.

Τα πράγματα θα βαρύνουν περισσότερο καθώς θα πηγαίνουμε προς το Σάββατο, καθώς θα έχουμε μια ροή πολικής μάζας από τη βόρεια - βορειοανατολική Ευρώπη. Πολύ ψυχρή αέρια μάζα, θα αρχίσει να κατηφορίζει πιο νότια. Θα δημιουργηθεί ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα επιδεινώσει τον καιρό και από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

Επομένως μέσα στο Σάββατο θα ξεκινήσουν βροχές οι οποίες θα ενταθούν πρώτα στα δυτικά και στην εξέλιξη της ημέρας τα φαινόμενα αυτά θα αρχίσουν να μετατοπίζονται και ανατολικότερα.

Την Κυριακή, θα βαρύνει ακόμα πιο πολύ ο καιρός, σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Θα πάμε και πάλι σε ένα καιρικό μοτίβο ανάλογο με αυτό που ζήσαμε τα τελευταία 24ωρα, με τη διαφορά οτι αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα είναι πανελλαδικής έκτασης, θα καλύψει δηλαδή όλη τη χώρα.

Τα χαρακτηριστικά αυτών των κακοκαιριών θα είναι οι βροχές μεγάλη διάρκεια, οι καταιγίδες που θα εμφανίζουν τοπικά και ένταση, κυρίως σε θαλάσσιες και παραθαλάσσιες εκτάσεις. Θα δούμε και πάλι χιόνια σε βουνά της κεντρική χώρας και τη θερμοκρασία να σημειώνει πτώση.

Μπαίνουμε σε ένα χειμωνιάτικο καιρό μοτίβο. Τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, θέλουν ο Νοέμβριος να μας δίνει τουλάχιστον στις πρώτες 10 ημέρες του, αρκετές βροχές, πιο χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνια σε βουνά της βόρειας και κεντρικής ηπειρωτικής χώρας.

Οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν οτι στο πρώτο 10ήμερο του Νοεμβρίου θα βγουν κακοκαιρίες επικίνδυνες. Θα ξεκινήσει αυτό από το Σαββατοκύριακο που ανοίγεται μπροστά μας και στις αρχές της άλλης εβδομάδας και φαίνεται οτι έτσι θα κυλήσουν και οι επόμενες 10 ημέρες, με τα μέχρι τώρα στοιχεία.

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