«Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι κλείνει τα «παραθυράκια» των servicers. Στην πραγματικότητα τους παραδίδει το κλειδί της κεντρικής εισόδου για άμεσους και fast track πλειστηριασμούς», αναφέρει η ΕΛΑΣ.

«Το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο με τον προκλητικό τίτλο «Ενίσχυση εποπτείας των υπό διαχείριση απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις – Προστασία συνεπών οφειλετών […]».

Πίσω από τις λέξεις περί «προστασίας», όμως, κρύβεται μια πρωτόγνωρη θεσμική εκτροπή για τις δανειακές συμβάσεις», αναφέρει ο Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ και συνεχίζει:

«Με το άρθρο 23 η κυβέρνηση επιτρέπει στους servicers και τα funds να επιβάλλουν κατασχέσεις και να επισπεύδουν πλειστηριασμούς με βάση μια ιδιωτική σύμβαση, χωρίς να έχει προηγηθεί δικαστική απόφαση, διαταγή πληρωμής ή οποιοσδήποτε ανεξάρτητος έλεγχος για την ύπαρξη και το πραγματικό ύψος της απαίτησης».

Στη συνέχεια της ανακοίνωσης ο Τομέας Στεγαστικής Πολιτικής της ΕΛΑΣ, προσθέτει: «Ο πιστωτής υπολογίζει την απαίτηση. Ο πιστωτής κρίνει ότι υπάρχει αθέτηση. Ο πιστωτής καταγγέλλει τη ρύθμιση. Ο πιστωτής προσδιορίζει το ύψος του χρέους που αναβιώνει. Η ιδιωτική σύμβαση που έχει υπογράψει ο οφειλέτης αρκεί πλέον ως εκτελεστός τίτλος για την έναρξη της αναγκαστικής εκτέλεσης.

Η κυβέρνηση μετατρέπεται σε εκτελεστικό βραχίονα των servicers, όχι επειδή διενεργεί η ίδια τις κατασχέσεις, αλλά επειδή ξηλώνει τις προηγούμενες δικονομικές εγγυήσεις και προσδίδει στην ιδιωτική σύμβαση τη δύναμη εκτελεστού τίτλου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Μέχρι σήμερα, για να εκτελεστεί μια δανειακή απαίτηση με διαταγή πληρωμής, έπρεπε να προηγηθεί θεσμικός έλεγχος των εγγράφων, της νομιμότητας και του εκκαθαρισμένου της απαίτησης. Ο οφειλέτης είχε το αυτοτελές δικαίωμα της ανακοπής και τη δυνατότητα να ζητήσει αναστολή. Η κυβέρνηση εξουδετερώνει αυτή τη δυνατότητα.

Και το κλειδί που θέτει σε λειτουργία αυτή τη διαδικασία είναι η υπογραφή του ίδιου του δανειολήπτη. Η ρύθμιση που υπογράφει για να σώσει δήθεν την περιουσία του, μετατρέπεται στο όπλο με το οποίο μπορεί να τη χάσει.

Δεν πρόκειται για μεμονωμένη πολιτική και νομοθετική επιλογή. Με τον ν. 5313/2026 η κυβέρνηση μετέτρεψε τον εξωδικαστικό από μηχανισμό διάσωσης σε διάδρομο συμβατικής ρευστοποίησης περιουσίας, περιορίζοντας δραστικά τον δικαστικό έλεγχο μετά την υπογραφή της συμφωνίας.

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι κλείνει τα «παραθυράκια» των servicers. Στην πραγματικότητα τους παραδίδει το κλειδί της κεντρικής εισόδου για άμεσους και fast track πλειστηριασμούς».

Καταλήγοντας η ΕΛΑΣ σημειώνει:

«Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) ζητά:

την άμεση απόσυρση του άρθρου 23,

κανένας εκτελεστός τίτλος από σύμβαση ρύθμισης χωρίς προηγούμενο δικαστικό έλεγχο της ύπαρξης και του ύψους της απαίτησης,

υποχρεωτική ανεξάρτητη νομική συμβουλή του οφειλέτη πριν από την υπογραφή,

πλήρες διαβατήριο οφειλής, με αναλυτικό υπολογισμό κεφαλαίου, τόκων, εξόδων και καταβολών,

αυτοτελές δικαίωμα ανακοπής και πραγματική δυνατότητα αναστολής πριν από οποιαδήποτε κατάσχεση ή πλειστηριασμό,

δεσμευτικές και πραγματικά βιώσιμες προτάσεις ρύθμισης

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛ.Α.Σ.) δεσμεύεται για:

νομοθετική επαναθεμελίωση της προστασίας της πρώτης κατοικίας,

διεύρυνση των κριτηρίων ευαλωτότητας και

δημόσιο φορέα απόκτησης και ρύθμισης απαιτήσεων».

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