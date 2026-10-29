Την ίδια στιγμή, πρόσθετη πίεση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ασκεί η άνοδος του φυσικού αερίου, δεδομένης της σημαντικής συμμετοχής του στην ελληνική ηλεκτροπαραγωγή.

Η Αθήνα έχει στραμμένη την προσοχή της στις σημερινές αποφάσεις του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, αναζητώντας ευρωπαϊκές λύσεις απέναντι στο νέο κύμα ενεργειακής ακρίβειας που απειλεί να επιβαρύνει περαιτέρω νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Με τις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, του φυσικού αερίου και του πετρελαίου να κινούνται ανοδικά, η κυβέρνηση επιδιώκει να εξασφαλίσει πρόσθετα δημοσιονομικά περιθώρια για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες για το ενεργειακό κόστος του φετινού χειμώνα.

Στο επίκεντρο των ελληνικών επιδιώξεων βρίσκεται η εξασφάλιση ποσού 300 έως 400 εκατ. ευρώ μέσω της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, με την αξιοποίηση των πόρων να προϋποθέτει τις σχετικές ευρωπαϊκές εγκρίσεις. Η σημερινή συνεδρίαση αποτελεί έναν από τους κρίσιμους σταθμούς των διαβουλεύσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν στο Eurogroup της 9ης Νοεμβρίου και στις συναντήσεις των Ευρωπαίων ηγετών μέσα στον επόμενο μήνα. Από την έκβαση αυτών των συζητήσεων θα εξαρτηθούν σε σημαντικό βαθμό τα περιθώρια νέων κυβερνητικών παρεμβάσεων, σε μια περίοδο κατά την οποία οι ενεργειακές ανατιμήσεις απειλούν να απορροφήσουν σημαντικό μέρος του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και να αυξήσουν το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων.

Την κρισιμότητα της κατάστασης αποτυπώνει η νέα άνοδος στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με την τιμή του ρεύματος να εκτινάσσεται σήμερα στα 238,80 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Κατά τις πρώτες 29 ημέρες του Οκτωβρίου, η μέση χονδρεμπορική τιμή διαμορφώνεται στα 191,01 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τη σημερινή τιμή να βρίσκεται περίπου 25% υψηλότερα από τον μέσο όρο του μήνα. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει την ανησυχία για νέες επιβαρύνσεις στα τιμολόγια λιανικής.

Η πρόσθετη πίεση λόγω της ανόδου του φυσικού αερίου

Την ίδια στιγμή, πρόσθετη πίεση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας ασκεί η άνοδος του φυσικού αερίου, δεδομένης της σημαντικής συμμετοχής του στην ελληνική ηλεκτροπαραγωγή. Η τιμή του ευρωπαϊκού συμβολαίου αναφοράς TTF, παράδοσης Νοεμβρίου, διαμορφωνόταν χθες στα 100,855 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας ημερήσια αύξηση 4,991%. Η κατάσταση περιπλέκεται από τα περιορισμένα αποθέματα φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και την αβεβαιότητα για τις καιρικές συνθήκες του χειμώνα.

Στο ήδη επιβαρυμένο ενεργειακό περιβάλλον προστίθεται και η νέα άνοδος των διεθνών τιμών του πετρελαίου, υπό τη σκιά της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι πληροφορίες για ενδεχόμενα αμερικανικά στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν ενισχύουν τους φόβους για διαταραχές στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, με το Μπρεντ να κινείται πάνω από τα 116 δολάρια το βαρέλι.

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Για την ελληνική οικονομία, η ταυτόχρονη άνοδος των τιμών σε ηλεκτρικό ρεύμα, φυσικό αέριο και πετρέλαιο δημιουργεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο περιβάλλον. Υπό αυτές τις συνθήκες, οι ευρωπαϊκές αποφάσεις αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, με την κυβέρνηση να αναζητά τρόπους περιορισμού των επιπτώσεων πριν οι νέες ενεργειακές ανατιμήσεις μετατραπούν σε ένα ευρύτερο κύμα πληθωριστικών πιέσεων.