Τι ώρα ξεκινά η μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη.

Με τη μεγάλη στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη κορυφώνονται την Τετάρτη (28/10) οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940.

Χιλιάδες πολίτες αναμένεται να παρακολουθήσουν από κοντά την παρέλαση, ενώ όσοι δεν βρεθούν στη συμπρωτεύουσα θα έχουν τη δυνατότητα να τη δουν ζωντανά από την τηλεόραση.

Η στρατιωτική παρέλαση θα ξεκινήσει στις 11:00 το πρωί, στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Στην παρέλαση θα συμμετάσχουν τμήματα των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το κοινό θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά προσωπικό, στρατιωτικά οχήματα και οπλικά συστήματα.

Στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων θα παρελάσουν επίσης μαθητικά και πολιτικά τμήματα.

Στρατιωτική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου: Ποιο κανάλι θα τη μεταδώσει ζωντανά

Η μεγάλη παρέλαση της Θεσσαλονίκης θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ3, δίνοντας τη δυνατότητα στους τηλεθεατές σε ολόκληρη τη χώρα να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο.

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Η δημόσια τηλεόραση έχει προγραμματίσει εκτεταμένη τηλεοπτική κάλυψη, με ειδικό εξοπλισμό και πολλαπλά σημεία λήψης κατά μήκος της διαδρομής. Συνολικά, 24 κάμερες θα χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση της παρέλασης, προσφέροντας διαφορετικές οπτικές γωνίες.

Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται σταθερές και φορητές κάμερες, ασύρματα συστήματα, γερανοί, τροχήλατες κάμερες, drones, καθώς και μικρές κάμερες τύπου minicam και mirrorless. Η κάλυψη θα πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή του ειδικού οχήματος εξωτερικών μεταδόσεων της ΕΡΤ.

Οι εορτασμοί για την 28η Οκτωβρίου θα αρχίσουν από νωρίς το πρωί, με τις καθιερωμένες τιμητικές εκδηλώσεις. Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα, κατά την ανατολή του ηλίου θα πραγματοποιηθούν 21 κανονιοβολισμοί από ουλαμό πυροβολικού του Γ΄ Σώματος Στρατού.

Στις 10:30 το πρωί έχει προγραμματιστεί η άφιξη του Προέδρου της Δημοκρατίας στο Ηρώο του Γ΄ Σώματος Στρατού. Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνου από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Κατά την κατάθεση του στεφάνου θα πραγματοποιηθούν δύο τιμητικοί κανονιοβολισμοί από ουλαμό πυροβολικού του Γ΄ Σώματος Στρατού. Στις 11:00 θα αρχίσει η παρέλαση στρατιωτικών, μαθητικών και πολιτικών τμημάτων στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Οι εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν κατά τη δύση του ηλίου, με την εκτέλεση ακόμη 21 κανονιοβολισμών. Το επίκεντρο των εορτασμών θα είναι η λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη, όπου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη παρέλαση. Η παρέλαση πραγματοποιείται κάθε χρόνο προς τιμήν της επετείου του «Όχι» της 28ης Οκτωβρίου 1940 και της αντίστασης της Ελλάδας απέναντι στις δυνάμεις του Άξονα.

Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη της παρέλασης έχει οριστεί για τις 11:00 το πρωί της Τετάρτης 28 Οκτωβρίου 2026, με ζωντανή τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ3.

Χωρίς μαθητικές παρελάσεις θα γιορταστεί η 28η Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές

Χωρίς μαθητικές παρελάσεις θα γιορταστεί η 28η Οκτωβρίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, καθώς οι προειδοποιήσεις για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα οδήγησαν τις τοπικές αρχές σε ακυρώσεις.

Οι περισσότερες αποφάσεις αφορούν το Νότιο Αιγαίο, τη Μαγνησία, τις Σποράδες και περιοχές της Εύβοιας, ενώ ακυρώσεις έχουν ανακοινωθεί και σε δήμους της Αττικής, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας. Σε αρκετές περιπτώσεις οι δοξολογίες, οι καταθέσεις στεφάνων και οι υπόλοιπες εκδηλώσεις θα γίνουν κανονικά.

Χωρίς μαθητικές παρελάσεις Δωδεκάνησα και Κυκλάδες

Στα Δωδεκάνησα ακυρώθηκαν όλες οι μαθητικές παρελάσεις, μετά την κόκκινη προειδοποίηση για την περιοχή και τον αυξημένο κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Η σχετική απόφαση ανακοινώθηκε από την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Αντίστοιχη απόφαση έχει ληφθεί για όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Δεν θα πραγματοποιηθεί το σκέλος των παρελάσεων στο οποίο θα συμμετείχαν μαθητές, σύλλογοι, οργανώσεις και σωματεία.

Μαγνησία και Βόρειες Σποράδες

Δεν θα γίνουν μαθητικές παρελάσεις ούτε στη Μαγνησία και τις Βόρειες Σποράδες, με απόφαση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα.

Η απόφαση αφορά αποκλειστικά τις μαθητικές παρελάσεις. Για τις υπόλοιπες εκδηλώσεις θα αποφασίσουν οι κατά τόπους αρμόδιες αρχές, ενώ για το στρατιωτικό σκέλος της παρέλασης στον Βόλο αναμένεται ξεχωριστή απόφαση.

Ακυρώσεις σε πολλές περιοχές της Εύβοιας

Σημαντικές αλλαγές υπάρχουν και στην Εύβοια. Στη Χαλκίδα δεν θα παρελάσουν μαθητές και πολιτικά τμήματα και, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, θα συμμετάσχει μόνο ο Λόχος Παρελάσεως της Σχολής Πεζικού. Οι υπόλοιπες επίσημες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Μαθητικές παρελάσεις δεν θα γίνουν επίσης στους Δήμους Μαντουδίου – Λίμνης – Αγίας Άννας, Διρφύων – Μεσσαπίων, Ερέτριας και Κύμης – Αλιβερίου. Στη Σκύρο ακυρώνονται τόσο η συγκέντρωση των μαθητών στην πλατεία όσο και η παρέλαση σχολείων και συλλόγων. Για ενδεχόμενη συμμετοχή στρατιωτικών τμημάτων στο νησί θα αποφασίσει η στρατιωτική αρχή.

Άγιος Δημήτριος και Ωρωπός στην Αττική

Στην Αττική, ο Δήμος Αγίου Δημητρίου ακύρωσε την προγραμματισμένη μαθητική παρέλαση λόγω της πρόγνωσης για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Η δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου θα γίνει κανονικά.

Ακυρώθηκαν επίσης οι μαθητικές παρελάσεις σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες του Δήμου Ωρωπού. Οι δοξολογίες, οι επιμνημόσυνες δεήσεις και οι καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Λαμία και Μακρακώμη

Στη Φθιώτιδα, δεν θα γίνει η μαθητική παρέλαση στη Μακρακώμη, ενώ ακυρώθηκε και η μαθητική παρέλαση στη Λαμία.

Στη Λαμία, πάντως, θα πραγματοποιηθεί κανονικά η επίσημη δοξολογία και στη συνέχεια η στρατιωτική παρέλαση.

Χωρίς μαθητικές παρελάσεις και στην Τανάγρα

Στη Βοιωτία, ο Δήμος Τανάγρας ανακοίνωσε τη ματαίωση των μαθητικών παρελάσεων σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες και Κοινότητες του δήμου. Οι δοξολογίες, οι επιμνημόσυνες δεήσεις και οι καταθέσεις στεφάνων θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Οι αποφάσεις μπορεί να αλλάξουν ακόμη και λίγο πριν από την έναρξη των εκδηλώσεων, ανάλογα με την εξέλιξη της κακοκαιρίας. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει ανακοινωθεί ακύρωση της κεντρικής μαθητικής παρέλασης στην Αθήνα ούτε της στρατιωτικής παρέλασης στη Θεσσαλονίκη.