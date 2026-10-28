Η λίστα με τις περιοχές που ματαιώθηκαν οι μαθητικές παρελάσεις για την 28η Οκτωβρίου λόγω σφοδρής κακοκαιρίας.

Επίμονες ισχυρές βροχές και καταιγίδες συνθέτουν το σκηνικό της κακοκαιρίας που επηρεάζει τη χώρα με αποκορύφωμα την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου γεγονός που έχει κινητοποιήσει τις αρχές εξαιτίας του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων. Τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία δείχνουν ότι η επιδείνωση θα είναι ιδιαίτερα αισθητή μέχρι σήμερα το απόγευμα με τα εντονότερα φαινόμενα να αναμένεται να πλήξουν περιοχές της Θεσσαλίας, τις Σποράδες, την Εύβοια και τα Δωδεκάνησα.

Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για σφοδρές βροχές και καταιγίδες αλλά και για αυξημένα ύψη νερού που θα αγγίξουν τα 100 χιλιοστά ανά στρέμμα γεγονός που εγκυμονεί κίνδυνο για συσσώρευση υδάτων και υπερχειλίσεις χειμάρρων.

Το καιρικό σφυροκόπημα που έθεσε σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» 11 περιοχές της χώρας έφερε ντόμινο ακυρώσεων στις προγραμματισμένες μαθητικές παρελάσεις για την εθνική εορτή ώστε να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του μαθητικού πληθυσμού αλλά και των συνοδών εκπαιδευτικών. Με απόφαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου βροχές και καταιγίδες αναμένεται να εκδηλωθούν κυρίως στην κεντρική και νότια χώρα, με τα φαινόμενα να είναι κατά τόπους ισχυρά στην Εύβοια, τη Μαγνησία, τις Σποράδες, τα Δωδεκάνησα, τη Λάρισα, τη Σκύρο, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, την Αττική, τις Κυκλάδες και το Ανατολικό Αιγαίο.

Υπό το πρίσμα αυτών των δεδομένων αρκετές Περιφέρειες και Δήμοι προχώρησαν σε ακυρώσεις των μαθητικών παρελάσεων επιλέγοντας να διεξαχθούν μόνο οι δοξολογίες στους ναούς παρουσία των σημαιοφόρων και των παραστατών των σχολείων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmfrj63i03o1?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Κακοκαιρία 28ης Οκτωβρίου: Πού ακυρώθηκαν οι μαθητικές παρελάσεις

Μέχρι στιγμής οι μαθητικές παρελάσεις έχουν ακυρωθεί στα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, τις Βόρειες Σποράδες και την Μαγνησία. Ακυρώσεις παρελάσεων έχουμε και στην Αττική στον Άγιο Δημήτριο και τον Ωρωπό. Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις οι μαθητικές παρελάσεις δεν θα διεξαχθούν στην Φθιώτιδα, στην Τανάγρα αλλά και σε περιοχές της Εύβοιας. Ειδικότερα στην Εύβοια αποφασίστηκε η μη διεξαγωγή στο Δήμο Χαλκιδέων, στο Δήμο Κύμης Αλιβερίου, στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων αλλά και τον Δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dmfuhr22aja9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Λόγω των επικείμενων καιρικών φαινομένων δεν αποκλείεται να παρθούν νέες αποφάσεις αναβολής των μαθητικών παρελάσεων ακόμα και στην Αττική. Όπως επισημαίνεται η σχετική απόφαση λαμβάνεται είτε από τον αρμόδιο περιφερειάρχη είτε από τον δήμαρχο συνεκτιμώντας την εξέλιξη της κακοκαιρίας, την ραγδαιότητα, την ένταση και την έκταση των φαινομένων με γνώμονα πάντα την προστασία των πολιτών. Σε κάθε περίπτωση οι μαθητικές παρελάσεις είναι προγραμματισμένες για τις 11:00 με 11:30 το πρωί οπότε τυχόν αναβολή τους θα κριθεί από την πορεία της κακοκαιρίας.