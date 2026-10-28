Με δύο πρόσωπα ο καιρός σήμερα Τετάρτη 28 Οκτωβρίου: Στα ανατολικά και νότια τα εντονότερα φαινόμενα.

Με καιρικό «διπλό πρόσωπο» θα κυλήσει φέτος η 28η Οκτωβρίου, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας, σε συνδυασμό με ψυχρές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια, θα επηρεάσει κυρίως την ανατολική και νότια Ελλάδα.

Στα ανατολικά και τα νότια αναμένουμε βροχές, καταιγίδες, ισχυρούς βοριάδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ενώ, παράλληλα, ελλοχεύει ο κίνδυνος τοπικών πλημμυρών σε ήδη επιβαρυνθείσες περιοχές. Στα δυτικά και τα βόρεια, πάλι, τα φαινόμενα θα είναι πιο περιορισμένα

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open Κλέαρχο Μαρουσάκη, οι μεγαλύτερες πιθανότητες για προβλήματα στις παρελάσεις εστιάζονται σε Θεσσαλία, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και ανατολική Στερεά.

Στην Αττική, οι πρωινές ώρες θα είναι πιο επιβαρυμένες, κυρίως στα βόρεια και ανατολικά. Στο κέντρο της Αθήνας ενδέχεται να υπάρξουν διαστήματα ύφεσης ή μόνο ασθενής βροχή. Η θερμοκρασία την ώρα της παρέλασης θα κυμανθεί στους 13°C.

Στη Θεσσαλονίκη, η εικόνα θα είναι ηπιότερη. Το νυχτερινό κύμα βροχοπτώσεων αναμένεται να υποχωρήσει το πρωί, αν και δεν αποκλείονται τοπικές βροχές στην έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης. Ο υδράργυρος θα δείξει 13 έως 16°C.

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Στα Δωδεκάνησα, με επίκεντρο τη Ρόδο, αναμένονται ισχυρές και επαναλαμβανόμενες καταιγίδες από την Τρίτη έως την Πέμπτη, ενώ διακυμάνσεις θα παρουσιάσουν τα φαινόμενα σε Κυκλάδες και Κρήτη.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται από 13 έως 19°C. Στο Αιγαίο και πρόσκαιρα στο βόρειο Ιόνιο οι βοριάδες θα φτάσουν τα 7 με 8 μποφόρ, εντείνοντας το κρύο. Τέλος, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά πάνω από τα 1.400 μέτρα, όπως στον Παρνασσό, τον Όλυμπο και την Πίνδο.