Οι καθηγητές αποφάσισαν στάση εργασίας και οι μαθητές συλλαλητήριο για να στηρίξουν την απεργία των λιμενεργατών - Τι θα γίνει με τα μαθήματα και το σχόλασμα.

Σε στάσεις εργασίας προχωρούν οι καθηγητές την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, καθώς η ΟΛΜΕ στηρίζει τη διεθνή απεργιακή κινητοποίηση των λιμενεργατών, η οποία πραγματοποιείται σε περισσότερα από 100 λιμάνια σε όλο τον κόσμο, με κεντρικό σύνθημα «Οι λιμενεργάτες δεν δουλεύουμε για τον πόλεμο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΟΛΜΕ οι καθηγητές καλούνται να συμμετέχουν στις συγκεντρώσεις στις 10 π.μ. στην Πλατ. Δημοτικού Θεάτρου στον Πειραιά, στις 10 π.μ. στο Λιμάνι της Πάτρας και στις 11.30 π.μ. στην είσοδο του Λιμανιού Εξωτερικού της Ηγουμενίτσας. Παράλληλα υπάρχει κάλεσμα για συμμετοχή στα απογευματινά συλλαλητήρια σε Θεσσαλονίκη 19.30 Άγαλμα Βενιζέλου, στην Ελευσίνα 19.00 στην Πλατεία Ηρώων, στο Λαύριο στις 19.00 στο Λιμάνι και στη Χαλκίδα στις 19.00 στην Παλιά Γέφυρα.

Για την διευκόλυνση των καθηγητών η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας η ΑΔΕΔΥ έχει προκηρύξει στάση εργασίας για την Αττική και την Αχαϊα από 8 π.μ. έως 12 το μεσημέρι και για τη Θεσπρωτία από 11 π.μ. έως τη λήξη της βάρδιας. Παράλληλα το ΔΣ της ΟΛΜΕ προκηρύσσει 2ωρη στάση εργασίας για την Αττική και την Αχαϊα από τις 12 το μεσημέρι έως τη λήξη της βάρδιας. Επίσης, για τα σχολεία του Πειραιά προκηρύσσει στάση εργασίας για τα Εσπερινά σχολεία από τις 21.00 έως τις 23.00.

Στάσεις εργασίας ΟΛΜΕ: Πώς θα λειτουργήσουν τα σχολεία στις 30/10

Λόγω της προκηρυχθείσας στάσης εργασίας στα Γυμνάσια και Λύκεια αναμένεται διαφοροποίηση στο πρόγραμμα μαθημάτων σε Αττική, Αχαϊα και Θεσπρωτία ανάλογα με την συμμετοχή των εκπαιδευτικών. Οι μαθητές καλούνται να προσέλθουν κανονικά στις τάξεις τους στις 30/10 όπου και θα ενημερωθούν για το αν και ποια μαθήματα θα πραγματοποιηθούν. Αν προκύψουν αλλεπάλληλα κενά λόγω της στάσης εργασίας των καθηγητών τότε εύλογα θα σχολάσουν νωρίτερα. Σημειωτέον κινητοποιήσεις έχουν προαναγγείλει και οι μαθητές της Αττικής.

Οι μαθητές στο πλευρό των λιμενεργατών - Νέο μαθητικό συλλαλητήριο στον Πειραιά

Η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Αθήνας δίνει εκ νέου ραντεβού στο δρόμο για ένα μαζικό συλλαλητήριο την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου στο πλευρό των λιμενεργατών. Όπως σημειώνουν «Η Παρασκευή 30/10 θα είναι μια ιστορική μέρα. Οι εργαζόμενοι σε πάνω από 100 λιμάνια σε 4 ηπείρους θα απεργήσουν ταυτόχρονα και θα δηλώσουν: δε δουλεύουμε για τον πόλεμο. Εμείς, οι δεκάδες χιλιάδες μαθητές στην Ελλάδα που πήραμε δύναμη από τους Γάλλους συμμαθητές μας, θα είμαστε εκεί. Αυτοί που κινούν τα πάντα με την εργασία τους, άρα και τον πόλεμο, τα όπλα και τον πολεμικό εξοπλισμό σε όλη τη γη, που βρίσκονται παγιδευμένοι σε επικίνδυνες θάλασσες και παίζουν κορώνα- γράμματα τη ζωή τους λένε: Δε θα δουλέψουμε εμείς γιατί δε θέλουμε κανείς μας να δέχεται τις συνέπειες του πολέμου! Απεργούν για τους ίδιους, απεργούν και για εμάς, τα παιδιά τους, τις οικογένειές και το παρόν και το μέλλον όλων μας.»